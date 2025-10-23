ETV Bharat / business

MCX पर सोने की चमक बढ़ी; रुपया हुआ मजबूत, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद का दिखा असर

आज के शुरुआती कारोबार में, एमसीएक्स सोना दिसंबर वायदा 0.89 प्रतिशत बढ़कर 1,22,938 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

MCX पर सोने की चमक बढ़ी. (IANS)
By IANS

Published : October 23, 2025 at 12:30 PM IST

मुंबई: भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों के बीच गुरुवार सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने की कीमतों में तेजी आई. इस संभावित समझौते को लेकर आशावाद ने कीमती धातुओं में निवेशकों का उत्साह बढ़ाया. शुरुआती कारोबार में, एमसीएक्स सोना दिसंबर वायदा 0.89 प्रतिशत बढ़कर 1,22,938 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

इसी तरह, एमसीएक्स पर चांदी के दिसंबर अनुबंध 0.93 प्रतिशत बढ़कर 1,46,915 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए. विश्लेषकों के अनुसार, दिसंबर एक्सपायरी के लिए एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 1,21,500 रुपये से 1,23,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में रहने की उम्मीद है.

वहीं वैश्विक बाजार में, अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमतों में गिरावट आई. इसकी वजह ये है कि निवेशक इस सप्ताह के अंत में अमेरिका से आने वाले प्रमुख मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार कर रहे थे.

ये आंकड़े फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर अगले कदम को प्रभावित कर सकते हैं. 3:10 पूर्वाह्न GMT तक, हाजिर सोना 0.2 प्रतिशत गिरकर 4,084.29 डॉलर प्रति औंस पर था. वहीं दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.9 प्रतिशत बढ़कर 4,100.90 डॉलर प्रति औंस हो गया. अमेरिकी डॉलर सूचकांक प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले 0.2 प्रतिशत बढ़ा. इससे विदेशी खरीदारों के लिए सोना और महंगा हो गया.

विश्लेषकों ने कहा, "एक महत्वपूर्ण वृद्धि के बाद सोने की कीमत एक नए चरण में प्रवेश कर गई है और अस्थिरता के कारण सुर्खियों में बनी हुई है. लेकिन दूसरी ओर, यह भी चिंता का विषय है." उन्होंने आगे कहा, "1979 के बाद से अपनी सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि की ओर अग्रसर, सोने में साल-दर-साल 54 प्रतिशत की वृद्धि ने इसे मार्च में 3,000 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस और अक्टूबर में 4,000 डॉलर के प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध स्तरों को तोड़ते हुए देखा है."

इस बीच, दिवाली की छुट्टियों के बाद, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की वार्ता को लेकर आशावाद के समर्थन से भारतीय रुपया मजबूत खुला. रुपया डॉलर के मुकाबले 87.83 पर खुला, जो इसके पिछले बंद स्तर 87.93 से 10 पैसे ऊपर है. दिवाली की छुट्टियों के कारण मुद्रा और बॉन्ड बाजार 21 और 22 अक्टूबर को बंद रहे थे.

ये भी पढ़ें - निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

