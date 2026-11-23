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Gold Rate Today: सोने में जारी रहेगी गिरावट? 1 साल के लो से गोल्ड 1,24,520 पर; जानें 22K-24K का लेटेस्ट रेट

सोने का रेट आज का (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: पिछले हफ्ते 1 साल के निचले स्तर तक लुढ़कने के बाद सोमवार को सोना-चांदी में जोरदार वापसी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 2.25 फीसदी और चांदी 2.16 फीसदी चढ़ गई, जिससे निवेशकों को थोड़ी राहत मिली. लेकिन एक्सपर्ट अभी भी बुलियन के आउटलुक को लेकर सतर्क हैं और उनका मानना है कि गिरावट का दौर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

इस हफ्ते की दिशा अब अमेरिका के अहम आर्थिक आंकड़ों से तय होगी. निवेशकों की नजर मिड-मंथ पीएमआई, अमेरिकी जीडीपी, हाउसिंग डेटा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर और सबसे अहम इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर रहेगी, जो फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति को लेकर उम्मीदों को आकार देंगे.