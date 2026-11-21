Gold Rate Today, 21 November: 2026 के सबसे निचले स्तर पर सोना-चांदी का भाव, आज शनिवार को सोने का रेट कितना?
Gold Rate Today, 21 November: एमसीएक्स पर सोने में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली थी. आज के सोने का रेट क्या है, पढ़ें...
Published : November 21, 2026 at 9:46 AM IST
नई दिल्ली: शुक्रवार को सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और दोनों कीमती धातुएं 2026 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मजबूत अमेरिकी डॉलर, अमेरिका के फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका और ग्लोबल मार्केट में कमजोर सेंटीमेंट ने सोना-चांदी पर भारी दबाव बनाया.
निवेशकों ने डॉलर में कैश रखने को तरजीह दी, जिससे सोना-चांदी के साथ बाकी मार्केट में भी बिकवाली देखने को मिली. चूंकि, एमसीएक्स में आज से दो दिन तक वीकेंड हॉलिडे की वजह से कारोबार बंद रहेगा. ऐसे में पिछले सत्र यानी शुक्रवार के रेट ही रिटेल खरीदारों और निवेशकों के लिए प्रमुख मानक बने हुए हैं.
फ्यूचर मार्केट में क्या हुआ?
एमसीएक्स में 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाले सोने में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली और यह 4.32 फीसदी यानी 5503 रुपये टूटकर 1,21,949 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बंद हुआ, जबकि पिछला बंद भाव 1,27,452 रुपये था. कारोबार के दौरान सोना 1,23,629 रुपये पर खुला, 1,23,975 रुपये के हाई तक गया और 1,21,424 रुपये के लो तक फिसला. इस दौरान कुल 15,370 लॉट्स का कारोबार हुआ, ओपन इंटरेस्ट 11,430 लॉट्स रहा और कुल ट्रेड वैल्यू 18,85,286.51 लाख रुपये रही.
वहीं, चांदी में कारोबारी सत्र के बंद होने तक मामूली तेजी देखने को मिली और यह 0.74 फीसदी यानी 1087 रुपये बढ़कर 1,48,900 रुपये प्रति 1 किलो के लेवल पर बंद हुआ, जबकि पिछला बंद भाव 1,47,813 रुपये था. कारोबार के दौरान चांदी 1,51,183 रुपये पर खुली, 1,53,100 रुपये के हाई तक गई और 1,46,868 रुपये के लो तक फिसली. इस दौरान कुल 25,462 लॉट्स का कारोबार हुआ, ओपन इंटरेस्ट 14,308 लॉट्स रहा और कुल ट्रेड वैल्यू 11,42,860 लाख रुपये रही. हालांकि स्पॉट मार्केट में चांदी में 6 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह 1,48,034 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.
आज शनिवार को सोने का क्या है भाव?
आज शनिवार को सोने की कीमतों में प्योरिटी के हिसाब से अलग-अलग रेट देखने को मिल रहे हैं. आईबीजेए की वेबसाइट के मुताबिक, 999 प्योरिटी वाला 24 कैरेट सोना सबसे महंगा है, जो 12,389 रुपये प्रति ग्राम पर चल रहा है. वहीं, ज्वेलरी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला 916 प्योरिटी वाला 22 कैरेट सोना 11,349 रुपये प्रति ग्राम पर है. इसके अलावा 750 प्योरिटी वाला 18 कैरेट सोना 9,292 रुपये प्रति ग्राम और 585 प्योरिटी वाला 14 कैरेट सोना 7,248 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर मिल रहा है.
स्पॉट मार्केट में सोने की कीमत करीब 4 फीसदी गिरकर 24 कैरेट के लिए 1,22,435 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. गौरतलब है कि इस साल 29 जनवरी को सोने ने 1,83,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी ने 4,04,500 रुपये प्रति किलो का ऑल-टाइम हाई बनाया था. वहां से देखें तो मौजूदा गिरावट काफी बड़ी है, जिसे एक्सपर्ट्स लंबे बुल रन के बाद एक बड़ा करेक्शन भी मान रहे हैं.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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