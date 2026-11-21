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Gold Rate Today, 21 November: 2026 के सबसे निचले स्तर पर सोना-चांदी का भाव, आज शनिवार को सोने का रेट कितना?

आज सोने-चांदी का रेट (सांकेतिक फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: शुक्रवार को सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और दोनों कीमती धातुएं 2026 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मजबूत अमेरिकी डॉलर, अमेरिका के फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका और ग्लोबल मार्केट में कमजोर सेंटीमेंट ने सोना-चांदी पर भारी दबाव बनाया.

निवेशकों ने डॉलर में कैश रखने को तरजीह दी, जिससे सोना-चांदी के साथ बाकी मार्केट में भी बिकवाली देखने को मिली. चूंकि, एमसीएक्स में आज से दो दिन तक वीकेंड हॉलिडे की वजह से कारोबार बंद रहेगा. ऐसे में पिछले सत्र यानी शुक्रवार के रेट ही रिटेल खरीदारों और निवेशकों के लिए प्रमुख मानक बने हुए हैं.