सोने की कीमतों में भारी गिरावट, US में जॉब्स के मजबूत डेटा की वजह से सोना कमजोर

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन डेटा के मुताबिक, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत गुरुवार को 1,22,881 रुपये से घटकर 1,22,149 रुपये हुई.

GOLD PRICES
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
author img

By IANS

Published : November 21, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: US में सितंबर के उम्मीद से ज़्यादा मजबूत जॉब्स डेटा आने के बाद शुक्रवार को सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई. इससे जल्द ही फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीदें कम हो गईं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट (दोपहर 12.43 बजे तक) तेजी से लाल निशान पर थे, क्योंकि दिसंबर फ्यूचर्स 1,067 रुपये या 0.87 प्रतिशत गिरकर 1,21,697 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. MCX सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 2.17 प्रतिशत या 3,349 रुपये गिरकर 1,50,802 रुपये प्रति kg पर आ गया.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के डेटा के मुताबिक, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत गुरुवार को 1,22,881 रुपये से घटकर 1,22,149 रुपये हो गई.

एनालिस्ट ने कहा कि डॉलर इंडेक्स अपने बड़े क्रॉस के मुकाबले मज़बूत बना रहा, 100 मार्क से ऊपर बना रहा. इसने US में खराब जॉब डेटा के अलावा, सोने की कीमतों में कमी लाने में एक फैक्टर का काम किया.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के एनालिस्ट-प्रेशियस मेटल-रिसर्च, मानव मोदी ने कहा, "लेबर डिपार्टमेंट की बारीकी से देखी गई रिलीज, जिसे सरकारी शटडाउन के कारण टाल दिया गया था. इसने दिखाया कि सितंबर में नॉन-फार्म पेरोल में 119,000 की बढ़ोतरी हुई, जो अनुमानित 50,000 बढ़ोतरी से दोगुने से भी ज़्यादा है. इससे एक मजबूत लेबर मार्केट की बात और मजबूत होती है."

दिसंबर रेट के लिए मार्केट की उम्मीदें अब कम हो गई हैं, ट्रेडर्स अब रेट कट की लगभग 30 परसेंट से 40 परसेंट संभावना पर प्राइसिंग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर्स फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की बातों के साथ-साथ बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर भी विचार कर रहे हैं.

इस बीच, संभावित रूस-यूक्रेन शांति समझौते से जुड़े चल रहे डेवलपमेंट्स पूरे मार्केट सेंटिमेंट पर असर डाल रहे हैं. चीन और ऑस्ट्रेलिया से मजबूत फिजिकल डिमांड ने पूरे महीने कीमती मेटल्स को सपोर्ट दिया.

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के VP कमोडिटीज, राहुल कलंत्री के अनुसार, सोने को Rs 1,22,050 से 1,21,480 ज़ोन पर सपोर्ट है. वहीं Rs 1,23,050 से 1,23,700 जोन पर रेजिस्टेंस है. चांदी को Rs 1,53,050 से 1,52,350 ज़ोन पर सपोर्ट है, जबकि Rs 1,55,140 से 1,55,980 जोन पर रेजिस्टेंस है.

ये भी पढ़ें - Explainer: गोल्ड इज गोल्ड, शिखर छू रहा सोना, जानें क्यों और कैसे चमक बिखेर रही ये पीली धातु

