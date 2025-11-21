ETV Bharat / business

सोने की कीमतों में भारी गिरावट, US में जॉब्स के मजबूत डेटा की वजह से सोना कमजोर

नई दिल्ली: US में सितंबर के उम्मीद से ज़्यादा मजबूत जॉब्स डेटा आने के बाद शुक्रवार को सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई. इससे जल्द ही फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीदें कम हो गईं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट (दोपहर 12.43 बजे तक) तेजी से लाल निशान पर थे, क्योंकि दिसंबर फ्यूचर्स 1,067 रुपये या 0.87 प्रतिशत गिरकर 1,21,697 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. MCX सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 2.17 प्रतिशत या 3,349 रुपये गिरकर 1,50,802 रुपये प्रति kg पर आ गया.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के डेटा के मुताबिक, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत गुरुवार को 1,22,881 रुपये से घटकर 1,22,149 रुपये हो गई.

एनालिस्ट ने कहा कि डॉलर इंडेक्स अपने बड़े क्रॉस के मुकाबले मज़बूत बना रहा, 100 मार्क से ऊपर बना रहा. इसने US में खराब जॉब डेटा के अलावा, सोने की कीमतों में कमी लाने में एक फैक्टर का काम किया.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के एनालिस्ट-प्रेशियस मेटल-रिसर्च, मानव मोदी ने कहा, "लेबर डिपार्टमेंट की बारीकी से देखी गई रिलीज, जिसे सरकारी शटडाउन के कारण टाल दिया गया था. इसने दिखाया कि सितंबर में नॉन-फार्म पेरोल में 119,000 की बढ़ोतरी हुई, जो अनुमानित 50,000 बढ़ोतरी से दोगुने से भी ज़्यादा है. इससे एक मजबूत लेबर मार्केट की बात और मजबूत होती है."