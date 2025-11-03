ETV Bharat / business

ग्लोबल तनाव में कमी, डॉलर में चमक के बीच सोने की कीमतों में गिरावट

इसके अलावा, कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बीजिंग द्वारा कुछ खुदरा विक्रेताओं के लिए लंबे समय से चली आ रही कर छूट को समाप्त करने के फैसले से दुनिया के सबसे बड़े सर्राफा बाजारों में से एक में मांग कमजोर होने की उम्मीद है.

विश्लेषकों ने कहा कि मांग में यह कमी अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कम होने और डॉलर सूचकांक के तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के कारण आई है. पिछले सप्ताह तेज तेजी के बाद सोने और चांदी की चमक कुछ कम हुई.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, दिन के कारोबार में 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 1,21,113 रुपये थी.

मुंबई: सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल उल्लेखनीय वृद्धि के बाद हाजिर सोने की कीमतें 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गईं. पिछले सप्ताह की तुलना में 2.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ यह 3,984.43 डॉलर प्रति औंस पर आ गईं.

गिरावट के बावजूद, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और सुरक्षित निवेश की मांग के चलते सोना इस साल अब तक 50 प्रतिशत से ज़्यादा चढ़ा है. धनतेरस के दौरान त्योहारी सीजन के उच्चतम स्तर लगभग 2 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंचने के बाद चांदी की कीमतों में भी तेजी से गिरावट आई है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, एक किलोग्राम चांदी की कीमत 1,49,660 रुपये थी. हालांकि, कई विशेषज्ञ इसे एक अस्थायी दौर मानते हैं, और निकट भविष्य में एक और तेजी की संभावना है. "अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि ने सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों के प्रति निवेशकों की रुचि को और कम कर दिया है.

फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की यह टिप्पणी कि दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की गारंटी नहीं है, ने भी बाजार की धारणा को कमजोर किया. हालांकि, मेहता इक्विटीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष (कमोडिटी) राहुल कलंत्री के अनुसार, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सर्राफा की कीमतों को समर्थन मिल रहा है."

विश्लेषकों ने कहा कि सोने को 1,20,870 रुपये से 1,20,480 रुपये के स्तर पर समर्थन मिल रहा है, जबकि प्रतिरोध 1,21,890 रुपये से 1,22,300 रुपये के स्तर पर है. चांदी को 1,47,450 रुपये से 1,46,750 रुपये के स्तर पर समर्थन मिल रहा है, जबकि प्रतिरोध 1,49,340 रुपये से 1,50,280 रुपये के स्तर पर है.