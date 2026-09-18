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सोने की कीमतों में करेक्शन; एक्सपर्ट से जानिए—यह महज मामूली गिरावट है या लंबी मंदी की शुरुआत?

रिद्धि-सिद्धि बुल्स के एमडी पृथ्वीराज कोठारी ने बताया कि कीमतें घटने या स्थिर रहने पर त्योहारी सीजन में ज्वेलर्स की बिक्री बढ़ेगी.सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 4:18 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की आसमान छूती कीमतों पर ब्रेक लग गया है. हाल ही में ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्राम के हाई स्तर को छूने के बाद, घरेलू बाजार में सोने के दामों में करेक्शन देखने को मिल रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के संकेतों के बावजूद, भारतीय बाजारों में मुनाफावसूली और वैश्विक बदलावों के कारण सोने की कीमतों में यह नरमी आई है.

त्योहारी सीजन और शादियों के ठीक पहले आई गिरावट ने आम उपभोक्ताओं, निवेशकों और ज्वेलर्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. बाजार विशेषज्ञ अब इस बात का आकलन कर रहे हैं कि क्या यह गिरावट महज एक शॉर्ट-टर्म सुधार है या आने वाले दिनों में कीमतें और ज्यादा ठंडी होंगी.

सोने की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजहें
'इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन' (IBJA) के अध्यक्ष और रिद्धि-सिद्धि बुलियंस के प्रबंध निदेशक पृथ्वीराज कोठारी ने विशेष बातचीत में बाजार के इस पूरे समीकरण को समझाया है. उनके अनुसार, कीमतों में इस गिरावट के पीछे मुख्य रूप से तीन वैश्विक और घरेलू कारक काम कर रहे हैं:

  • यूएस फेडरल रिजर्व का सख्त फैसला: अमेरिकी केंद्रीय बैंक (US Fed) ने ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की बढ़ोतरी की है. पिछले तीन वर्षों में फेड द्वारा की गई यह पहली दर वृद्धि है. इसके साथ ही फेड ने संकेत दिए हैं कि साल के अंत तक एक और बढ़ोतरी संभव है. ऊंची ब्याज दरों के कारण अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड मजबूत हुए हैं, जिससे बिना ब्याज वाले सोने के प्रति निवेशकों का आकर्षण कम हुआ है.
  • एमसीएक्स (MCX) पर मुनाफावसूली: जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग 4,300 डॉलर प्रति औंस के करीब संघर्ष कर रहा था, उससे पहले ही भारतीय वायदा बाजार (MCX) ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी. ₹1.55 लाख के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने जमकर मुनाफावसूली की, जिससे घरेलू कीमतों पर दबाव और बढ़ गया.
  • घरेलू खरीदारों का इंतजार: कीमतों में अचानक आई इस नरमी को देखते हुए रिटेल खरीदारों ने भी अपनी बड़ी खरीदारी को कुछ समय के लिए टाल दिया है. उपभोक्ता इस उम्मीद में हैं कि आगामी त्योहारों से पहले कीमतों में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है.

कैसा रहेगा त्योहारों और शादियों का बिजनेस?

26 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर, 2026 तक पितृ पक्ष चलेगा. पारंपरिक रूप से इस अवधि के दौरान भारतीय परिवारों में सोने या किसी भी नए कीमती सामान की खरीदारी को टाल दिया जाता है. पृथ्वीराज कोठारी का कहना है कि पितृ पक्ष के दौरान मांग में आने वाली यह सुस्ती पूरी तरह से अस्थायी और सांस्कृतिक है, इसका सोने की वास्तविक कीमतों से कोई सीधा संबंध नहीं है.

असली परीक्षा पितृ पक्ष की समाप्ति के बाद शुरू होगी. इसके तुरंत बाद नवरात्रि, धनतेरस, दिवाली और फिर भारी-भरकम शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है. सर्राफा कारोबारियों को उम्मीद है कि यदि सोने की कीमतें मौजूदा स्तर पर स्थिर रहती हैं या इसमें थोड़ी और नरमी आती है, तो बाजार में खरीदार बेहद आक्रामक तरीके से वापस लौटेंगे. ज्वेलर्स को इस साल रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद है क्योंकि भारतीय परिवारों के लिए शादियों में सोना खरीदना एक अनिवार्य परंपरा का हिस्सा है.

आगे क्या होगी सोने की चाल?
आने वाले हफ्तों में सोने की दिशा पूरी तरह से यूएस फेडरल रिजर्व के अगले कदमों, डॉलर इंडेक्स की चाल और वैश्विक भू-राजनीतिक हालातों पर निर्भर करेगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान संकट या मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, या कच्चे तेल की सप्लाई चेन में कोई बाधा आती है, तो सोना एक बार फिर 'सुरक्षित निवेश' के रूप में चमक सकता है और इसकी कीमतें दोबारा भाग सकती हैं. इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये (INR) की कमजोरी भी घरेलू बाजार में सोने को एक मजबूत सपोर्ट देगी, जिससे वैश्विक कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत में कीमतें बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिर पाएंगी.

निवेशकों और आम उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा बाजार 'वेट एंड वॉच' का है. यदि आप त्योहारों या शादियों के लिए खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो कीमतों में आने वाली हर छोटी गिरावट पर टुकड़ों में खरीदारी करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

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