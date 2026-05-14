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पीएम मोदी की अपील के बावजूद सोने की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी, जानें क्या है वजह

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अगले एक साल तक सोना खरीदने से बचने को कहा. उनकी इस अपील के बाद सरकार ने गोल्ड पर आयात शुल्क भी बढ़ा दिया. इसे 15 फीसदी कर दिया गया, जो कि पहले छह फीसदी तक सीमित था. इस फैसले के बावजूद सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स में सोना 1,62,648 रुपये/10 ग्राम के पार चली गई.

अब जरा सोचिए, कुछ साल पहले, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के लिए ₹70,000 की कीमत बहुत ज्यादा लगती थी. लेकिन आज की यह कीमत उस स्तर तक पहुंच गई है, जो तब अवास्तविक लगती थी. यह बदलाव अब सिर्फ कल्पना मात्र नहीं रहा. यह लोगों के वास्तविक निर्णयों में दिख रहा है. शादियों के बजट में बदलाव आ रहे हैं, और कई व्यापारियों के लिए, लॉकरों में रखे गहने अब सिर्फ पड़े नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगने लगा है कि इनका इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे एक सीधा सवाल उठता है: सोने की कीमतों में इस तरह की बढ़ोतरी का कारण क्या है ? सोने की कीमत में यह वृद्धि आकस्मिक नहीं है. यह पिछले तीन वर्षों में हो रहे व्यापक आर्थिक बदलावों का परिणाम है. सोने को खरीदने, अपने पास रखने या नकदी प्रवाह के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लेते समय इसके पीछे के कारणों को जानना महत्वपूर्ण है. सोने की कीमतों में बढ़ने की कुछ प्रमुख वजहें इस तरह हैं....

केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीद में बढ़ोतरी : दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने भंडार प्रबंधन के तरीकों में बदलाव कर रहे हैं. अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संस्थानों ने रिकॉर्ड मात्रा में सोने का भंडार जमा किया है. इसकी वजह से मांग में लगातार बढ़ोतरी होती रही.

मुद्रा अवमूल्यन और मुद्रास्फीति का दबाव : रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर सीधे स्थानीय खुदरा दरों को निर्धारित करती है. चूंकि भारत अपनी घरेलू आपूर्ति का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, इसलिए कमजोर रुपये से भारत में सोने की कीमत सीधे बढ़ जाती है. ऊपर से मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने इसे और भी कम आकर्षक बना दिया है.

भू-राजनीतिक सुरक्षित निवेश की मांग : सप्लाई मार्ग प्रभावित है. व्यापारिक संबंध लगातार बदल रहे हैं. जब ऐसी स्थिति आती है, तो बड़े निवेशक सोने में निवेश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह मूल्य को बेहतर ढंग से बनाए रखता है.

आम उधारकर्ताओं और निवेशकों के लिए इसका क्या अर्थ है - आम लोगों और व्यवसायियों के लिए, सोने की ये रिकॉर्ड ऊंचाई एक अनूठा वित्तीय अवसर प्रस्तुत करती है. घर में बेकार पड़े आभूषणों का गिरवी मूल्य अल्पकाल में लगभग दोगुना हो गया है. ये बदलाव व्यक्तिगत या व्यावसायिक वित्त प्राप्त करने के दृष्टिकोण को बदल देते हैं. पारंपरिक व्यक्तिगत ऋणों के माध्यम से उधार लेना धीमा या अधिक कठिन हो जाता है, जिसमें कठोर क्रेडिट जांच, व्यापक दस्तावेजीकरण और लंबी स्वीकृति प्रक्रिया शामिल होती है. इसके विपरीत, मूल्यवृद्धि वाली भौतिक संपत्ति का लाभ उठाने से इन चरणों से बचा जा सकता है.

गोल्ड लोन लेकर, उधारकर्ता दो साल पहले की तुलना में कहीं अधिक पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, और वह भी उसी गिरवी संपत्ति का उपयोग करके. हालांकि, इस मूल्यवृद्धि का लाभ उठाने के लिए साझेदार का सावधानीपूर्वक चयन आवश्यक है. ऋणदाता ऋण राशि की गणना आज के सोने के मूल्य के आधार पर करते हैं, लेकिन उधार लेने की लागत एक महत्वपूर्ण कारक बनी रहती है. गोल्ड लोन की ब्याज दर ऋण की व्यवहार्यता निर्धारित करती है, जो अवधि के दौरान पुनर्भुगतान भार को काफी हद तक प्रभावित करती है.

तरलता प्रबंधन : सही ऋणदाता का चुनाव पारिवारिक संपत्तियों को गिरवी रखने के लिए सही जगह का चुनाव करते समय, वित्तीय शर्तों और संस्थागत विश्वसनीयता दोनों का उचित मूल्यांकन करना आवश्यक है. दशकों से बाजार में मौजूद स्थापित कॉर्पोरेट संस्थाएं उच्च मानकीकृत मूल्यांकन प्रोटोकॉल प्रदान करती हैं. स्थानीय और असंगठित ऋणदाता ऐसा नहीं कर सकते. उदाहरण के लिए, मुथूट फाइनेंस जैसी स्थापित गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाएं सख्त नियमों के तहत काम करती हैं और गोल्ड लोन मूल्यांकन के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं का पालन करती हैं. वे उधारकर्ताओं को वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप ऋण राशि प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्नत, पूरी तरह से पारदर्शी परख विधियों का उपयोग करती हैं. सुरक्षा इस प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू है. मूल्यवान वस्तुओं को गिरवी रखने का अर्थ है भावनात्मक रूप से अत्यधिक महत्व रखने वाली वस्तुओं की भौतिक अभिरक्षा का हस्तांतरण करना. मुथूट फाइनेंस जैसी विश्वसनीय वित्तीय संस्थाएं ऋण अवधि के दौरान गिरवी रखी गई संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित भंडारण प्रणाली बनाए रखती हैं. संगठित क्षेत्र के ऋणदाता पर भरोसा करने से स्पष्ट संविदात्मक शर्तें और स्पष्ट रूप से परिभाषित शर्तों के साथ एक सुव्यवस्थित पुनर्भुगतान अनुसूची की गारंटी भी मिलती है.