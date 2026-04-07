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Gold Rate Today: सोना खरीदने का सही समय? आज कीमतों में आई गिरावट, चेक करें लेटेस्ट रेट लिस्ट

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. अप्रैल महीने की शुरुआत से ही वैश्विक घटनाक्रमों, मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव और अंतरराष्ट्रीय मांग का असर घरेलू बाजार पर साफ देखा जा रहा है. मंगलवार को दिल्ली से लेकर मुंबई और हैदराबाद तक, लगभग सभी प्रमुख शहरों में सोने के भाव कल के मुकाबले नीचे आए हैं.

प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव

देश की राजधानी नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत में 224 रुपये की कमी आई है, जिसके बाद अब यह 1,49,757 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 205.33 रुपये गिरकर 1,37,277.25 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है.

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी कीमतों का रुख दिल्ली जैसा ही रहा. यहाँ 24 कैरेट सोना 1,49,757 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,37,277.25 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है.

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोने के दाम में 190 रुपये की कटौती देखी गई, जिससे नई कीमत 1,49,791 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. यहाँ 22 कैरेट सोने का भाव 1,37,308.42 रुपये दर्ज किया गया.

दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्र चेन्नई में सोने की कीमतों में सबसे अधिक 283 रुपये की गिरावट दर्ज की गई. यहाँ 24 कैरेट सोना 1,49,811 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,37,326.75 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, कोलकाता में गिरावट थोड़ी कम रही; यहाँ 24 कैरेट सोना 104 रुपये सस्ता होकर 1,49,877 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.