सोने-चांदी के भाव में गिरावट, जान लीजिए 22 और 24 कैरेट का भाव

नई दिल्ली: सप्ताह के पहले दिन सोमवार की सुबह देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,30,290 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,19,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,30,140 रुपये और 22 कैरेट 1,19,290 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है. पुणे और बेंगलुरु में भी 24 कैरेट सोना 1,30,140 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,19,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर है.

प्रमुख शहरों में गोल्ड रेट

अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, लखनऊ और चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,190 रुपये से 1,30,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच है. 22 कैरेट सोना 1,19,290 रुपये से 1,19,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. इस साल घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में अब तक लगभग 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैश्विक परिस्थितियां स्थिर बनी रहती हैं और रुपये–डॉलर का भाव समान रहता है या रुपया कमजोर होता है, तो 2026 में सोने की कीमत 5 से 16 प्रतिशत और बढ़ सकती है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार और गोल्ड ईटीएफ

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,223.76 डॉलर प्रति औंस पर है. लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, इस साल सोने की कीमतों में लगभग 60 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है. निवेशक अब फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड ईटीएफ में निवेश को सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प मान रहे हैं.

फेड की बैठक और निवेशकों की प्रतिक्रिया

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की 9-10 दिसंबर को होने वाली बैठक में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दर में कटौती होने पर सोने की कीमतों में और तेजी आ सकती है. दर घटने से बॉन्ड कम आकर्षक हो जाते हैं और निवेशक सुरक्षित संपत्ति जैसे सोने में निवेश बढ़ा देते हैं.