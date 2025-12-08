ETV Bharat / business

सोने-चांदी के भाव में गिरावट, जान लीजिए 22 और 24 कैरेट का भाव

सोमवार को सोना और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है. आइए देश के 10 प्रमुख शहरों का ताजा रेट जानते हैं.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सप्ताह के पहले दिन सोमवार की सुबह देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,30,290 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,19,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,30,140 रुपये और 22 कैरेट 1,19,290 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है. पुणे और बेंगलुरु में भी 24 कैरेट सोना 1,30,140 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,19,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर है.

प्रमुख शहरों में गोल्ड रेट
अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, लखनऊ और चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,190 रुपये से 1,30,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच है. 22 कैरेट सोना 1,19,290 रुपये से 1,19,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. इस साल घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में अब तक लगभग 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैश्विक परिस्थितियां स्थिर बनी रहती हैं और रुपये–डॉलर का भाव समान रहता है या रुपया कमजोर होता है, तो 2026 में सोने की कीमत 5 से 16 प्रतिशत और बढ़ सकती है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार और गोल्ड ईटीएफ
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,223.76 डॉलर प्रति औंस पर है. लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, इस साल सोने की कीमतों में लगभग 60 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है. निवेशक अब फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड ईटीएफ में निवेश को सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प मान रहे हैं.

फेड की बैठक और निवेशकों की प्रतिक्रिया
अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की 9-10 दिसंबर को होने वाली बैठक में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दर में कटौती होने पर सोने की कीमतों में और तेजी आ सकती है. दर घटने से बॉन्ड कम आकर्षक हो जाते हैं और निवेशक सुरक्षित संपत्ति जैसे सोने में निवेश बढ़ा देते हैं.

10 प्रमुख शहरों में सोने का आज का भाव

शहर22 कैरेट सोने का आज का भाव 24 कैरेट सोने का आज का भाव
दिल्ली119440130290
मुंबई119290130140
अहमदाबाद119340130190
चेन्नई119290130140
कोलकाता119290130140
हैदराबाद119290130140
जयपुर119440130290
भोपाल119340130190
लखनऊ119440130290
चंडीगढ़119440130290

चांदी की कीमतें
सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी 8 दिसंबर को हल्की गिरावट देखी गई. चांदी का भाव 1,89,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है. एक सप्ताह में चांदी के दाम 5,000 रुपये बढ़ चुके हैं. विदेशी बाजार में चांदी का हाजिर भाव 58.17 डॉलर प्रति औंस पर है.

यह भी पढ़ें- Meesho के शेयर मिले या नहीं? तुरंत ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

TAGGED:

सोने चांदी के भाव
TODAYS GOLD AND SILVER RATE
सोमवार को सोना और चांदी की कीमत
GOLD PRICE TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.