सोना ₹1.70 लाख के करीब, आसमान पर पहुंचे चांदी के दाम; खरीदने से पहले चेक करें आज का ताजा रेट

मुंबई: इस हफ्ते भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच सुरक्षित निवेशकी मांग बढ़ने से दोनों कीमती धातुओं में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है.

आसमान छूती कीमतें

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी की कीमतों ने निवेशकों को हैरान कर दिया है. सोने का अप्रैल वायदा भाव इस समय 1,69,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब कारोबार कर रहा है, जो 1.70 लाख रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर से कुछ ही कदम दूर है. वहीं, चांदी के मई वायदा भाव ने 2,85,000 रुपये के स्तर को पार कर लिया है और अब यह 3,00,000 रुपये प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर की ओर बढ़ रही है.

कीमतों में तेजी की मुख्य वजह

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस भारी तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने दुनिया भर के निवेशकों को डरा दिया है. जब भी वैश्विक स्तर पर युद्ध या आर्थिक संकट की स्थिति बनती है, तो लोग शेयर बाजार या अन्य जोखिम वाली संपत्तियों से पैसा निकालकर सोने में निवेश करना सुरक्षित समझते हैं.

इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी ने भी सोने-चांदी को सहारा दिया है. सप्लाई चेन में रुकावट की आशंका से महंगाई बढ़ने का डर पैदा हुआ है, जिससे बचने के लिए निवेशक सोने को एक बेहतर विकल्प मान रहे हैं.