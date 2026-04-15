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गोल्ड खरीदना हुआ और भी मुश्किल! सोने की कीमतों ने मारी लंबी छलांग, जानें आपके शहर का ताजा भाव

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई. पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी संघर्ष के खत्म होने की उम्मीदों ने निवेशकों के बीच उत्साह भर दिया है, जिससे देश भर के प्रमुख शहरों में सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकलने की संभावनाओं ने बाजार में सकारात्मक माहौल बना दिया है.

प्रमुख शहरों में आज का भाव

देश की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,54,080 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जिसमें ₹1,470 की बड़ी बढ़त देखी गई. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,41,240 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया.

आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ-साथ हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और कोच्चि में भी कीमतों का रुख समान रहा. इन शहरों में 24 कैरेट सोना ₹1,470 की तेजी के साथ ₹1,53,930 पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,41,102.50 के स्तर पर है.

चेन्नई में कीमतों में सबसे अधिक उछाल देखा गया. यहां 24 कैरेट सोने के दाम ₹1,750 बढ़कर ₹1,55,130 प्रति 10 ग्राम हो गए, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,42,202.50 पर पहुंच गया.

बाजार के मुख्य ट्रिगर्स

विशेषज्ञों का मानना है कि 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की संघर्ष विराम वार्ता की उम्मीदों ने वैश्विक स्तर पर सोने को मजबूती दी है. तनाव कम होने से ऊर्जा आपूर्ति में आने वाली बाधाओं का डर कम हुआ है, जिससे निवेशकों का जोखिम उठाने का भरोसा बढ़ा है.