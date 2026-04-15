गोल्ड खरीदना हुआ और भी मुश्किल! सोने की कीमतों ने मारी लंबी छलांग, जानें आपके शहर का ताजा भाव
पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों से दिल्ली और मुंबई समेत देशभर में सोना ₹1,470 महंगा होकर ₹1,54,000 के पार पहुंच गया है.
Published : April 15, 2026 at 2:42 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई. पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी संघर्ष के खत्म होने की उम्मीदों ने निवेशकों के बीच उत्साह भर दिया है, जिससे देश भर के प्रमुख शहरों में सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकलने की संभावनाओं ने बाजार में सकारात्मक माहौल बना दिया है.
प्रमुख शहरों में आज का भाव
देश की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,54,080 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जिसमें ₹1,470 की बड़ी बढ़त देखी गई. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,41,240 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया.
आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ-साथ हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और कोच्चि में भी कीमतों का रुख समान रहा. इन शहरों में 24 कैरेट सोना ₹1,470 की तेजी के साथ ₹1,53,930 पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,41,102.50 के स्तर पर है.
चेन्नई में कीमतों में सबसे अधिक उछाल देखा गया. यहां 24 कैरेट सोने के दाम ₹1,750 बढ़कर ₹1,55,130 प्रति 10 ग्राम हो गए, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,42,202.50 पर पहुंच गया.
बाजार के मुख्य ट्रिगर्स
विशेषज्ञों का मानना है कि 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की संघर्ष विराम वार्ता की उम्मीदों ने वैश्विक स्तर पर सोने को मजबूती दी है. तनाव कम होने से ऊर्जा आपूर्ति में आने वाली बाधाओं का डर कम हुआ है, जिससे निवेशकों का जोखिम उठाने का भरोसा बढ़ा है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड आज करीब 0.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,850 डॉलर प्रति औंस के आसपास बना रहा. पिछले सत्र में भी इसमें 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई थी.
चांदी में भी जोरदार लिवाली
सोने के साथ-साथ चांदी में भी निवेशकों ने गहरी रुचि दिखाई है. MCX पर चांदी का मई वायदा 0.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹2,54,842 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, जो औद्योगिक मांग और सुरक्षित निवेश दोनों के प्रति आकर्षण को दर्शाता है.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
तकनीकी आउटलुक पर विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सोना ₹1,55,000 के स्तर के ऊपर टिका रहता है, तो यह जल्द ही ₹1,57,000 से ₹1,58,000 के स्तर तक जा सकता है. हालांकि, यदि कीमतें ₹1,54,000 के नीचे गिरती हैं, तो बाजार में करेक्शन आ सकता है और भाव ₹1,50,000 तक भी नीचे जा सकते हैं. आम खरीदारों के लिए यह बढ़त चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन वैश्विक शांति की ओर बढ़ते कदमों ने बाजार में एक नई उम्मीद जगाई है.
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