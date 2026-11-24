Gold Price Prediction: 24 कैरेट सोना ₹12,495 पर, MCX पर ₹1,26,021 तक पहुंचा भाव; अब खरीदें या करें इंतजार?
Gold Prediction: एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद सोने में अब सतर्क रिकवरी आ रही है.
Published : November 24, 2026 at 2:29 PM IST
नई दिल्ली: सोमवार, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर वायदा बाजार में कारोबार बंद है. लेकिन घरेलू हाजिर बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. दूसरी तरफ वायदा बाजार में सोमवार का बंद भाव ही निवेशकों के लिए मानक रेट बना हुआ है. ऐसे में अब सोना खरीदें या थोड़ा इंतजार करें, इसे लेकर निवेशकों में असमंजस की स्थिति जरूर है.
एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद सोने में अब सतर्क रिकवरी आ रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,620 से 3,645 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है. हालांकि, अमेरिका में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की उम्मीद और मजबूत डॉलर अभी भी सोने पर दबाव बनाए हुए हैं. इसलिए आगे की चाल काफी हद तक इस हफ्ते आने वाले अहम आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी.
IBJA पर क्या रहा सोने का भाव?
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, आज 24 नवंबर को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है.
999 प्योरिटी (24 कैरेट): 12,495 रुपये प्रति ग्राम
916 प्योरिटी (22 कैरेट): 11,445 रुपये प्रति ग्राम
750 प्योरिटी (18 कैरेट): 9,371 रुपये प्रति ग्राम
585 प्योरिटी (14 कैरेट): 7,309 रुपये प्रति ग्राम
यह हाजिर बाजार का भाव है, जिस पर आमतौर पर ज्वैलर्स सोना खरीदते-बेचते हैं.
MCX पर सोने का भाव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के 04 दिसंबर 2026 वाले फ्यूचर में आज तेज उछाल देखने को मिला. यह कॉन्ट्रैक्ट सोमवार को 1,24,443 रुपये पर खुला, दिन के दौरान 1,23,806 रुपये के लो और 1,27,119 रुपये के हाई को छूते हुए 1,26,021 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था.
यह पिछले क्लोज 1,21,778 रुपये के मुकाबले 4,243 रुपये यानी 3.48 फीसदी की बढ़त दर्शाता है. इस दौरान 11,434 लॉट का वॉल्यूम और 9,476 लॉट का ओपन इंटरेस्ट रहा, जो बाजार में बढ़ी हुई दिलचस्पी को दिखाता है.
एक्सपर्ट की राय
इक्विट्रस्ट सॉल्युशंस की फाउंडर रुबीना सिंगला के मुताबिक, सोने की कीमतों में पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद अब सतर्क रिकवरी आ रही है. अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड 3,620 से 3,645 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है. इस रिकवरी को सस्ते भाव पर हो रही खरीदारी यानी बार्गेन बाइंग का सपोर्ट मिल रहा है.
हालांकि, उन्होंने यह भी चेताया है कि अमेरिका में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की उम्मीद और मजबूत डॉलर अभी भी सेंटीमेंट पर दबाव बनाए हुए हैं. इसलिए निवेशकों को अभी आक्रामक नहीं होना चाहिए.
अंतरराष्ट्रीय सोने के अहम लेवल
तकनीकी नजरिए से अंतरराष्ट्रीय सोने के लिए अहम लेवल इस प्रकार हैं-
इमीडिएट सपोर्ट: 3,595 डॉलर प्रति औंस, इसके बाद 3,564 डॉलर प्रति औंस
रेजिस्टेंस: 3,675 से 3,695 डॉलर प्रति औंस
रुबीना सिंगला के मुताबिक, अगर सोना 3,695 के ऊपर टिकता है, तो रिकवरी बढ़कर 3,750 से 3,800 डॉलर तक जा सकती है. वहीं, अगर 3,595 डॉलर के नीचे निर्णायक गिरावट आती है, तो सोना 3,500 डॉलर तक फिसल सकता है.
MCX गोल्ड के अहम लेवल
एक्सपर्ट ने घरेलू बाजार के लिए भी अहम लेवल बताए हैं-
सपोर्ट: 1,24,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास
रेजिस्टेंस: 1,27,500 रुपये के पास
एक्सपर्ट रुबीना का कहना है कि अगर कीमतें 1,27,500 रुपये के ऊपर टिकती हैं, तो अगला टारगेट 1,29,000 रुपये हो सकता है. वहीं, सपोर्ट टूटने पर बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है.
इस हफ्ते क्या होगा?
इस हफ्ते बाकी बचे दिनों में सोना वोलेटाइल रहने की उम्मीद है और इसका रुझान सतर्क से लेकर रेंज-बाउंड रह सकता है. इस हफ्ते की सबसे बड़ी नजर 25 नवंबर को आने वाले अमेरिका के पीसीई महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी. यह फेडरल रिजर्व का पसंदीदा महंगाई इंडिकेटर माना जाता है.
- अगर महंगाई के आंकड़े नरम आते हैं, तो सोने की रिकवरी को सपोर्ट मिलेगा.
- अगर आंकड़े मजबूत आते हैं, तो डॉलर मजबूत होगा और सोना दबाव में आ सकता है.
एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर बिकवाली तेज होती है, तो इस हफ्ते के लिए ब्रॉडर वीकली डाउनसाइड सिनेरियो 3,400 से 3,500 डॉलर प्रति औंस के आसपास बन सकता है. रुबीना सिंगला की सलाह है कि निवेशकों को अभी सेलेक्टिव रहना चाहिए, आक्रामक शॉर्ट-टर्म पोजिशन से बचना चाहिए और वैश्विक अनिश्चितता के बीच स्टैगर्ड यानी किस्तों में निवेश का तरीका अपनाना चाहिए.
एक्सपर्ट की सलाह है कि ग्लोबल अनिश्चितता के बीच इन्वेस्टर्स को सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए, एग्रेसिव शॉर्ट-टर्म पोजीशन से बचना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए धीरे-धीरे फैसला लेना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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