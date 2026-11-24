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Gold Price Prediction: 24 कैरेट सोना ₹12,495 पर, MCX पर ₹1,26,021 तक पहुंचा भाव; अब खरीदें या करें इंतजार?

इस हफ्ते गोल्ड की चाल कैसी रहेगी (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: सोमवार, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर वायदा बाजार में कारोबार बंद है. लेकिन घरेलू हाजिर बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. दूसरी तरफ वायदा बाजार में सोमवार का बंद भाव ही निवेशकों के लिए मानक रेट बना हुआ है. ऐसे में अब सोना खरीदें या थोड़ा इंतजार करें, इसे लेकर निवेशकों में असमंजस की स्थिति जरूर है.

एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद सोने में अब सतर्क रिकवरी आ रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,620 से 3,645 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है. हालांकि, अमेरिका में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की उम्मीद और मजबूत डॉलर अभी भी सोने पर दबाव बनाए हुए हैं. इसलिए आगे की चाल काफी हद तक इस हफ्ते आने वाले अहम आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी.