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Gold Price Crash: जनवरी पीक से 25% टूटने के बाद क्या अब सोना खरीदें? जानें वेडिंग सीजन के लिए एक्सपर्ट की बड़ी सलाह

सोने में 25 फीसदी गिरावट, अब क्या करें निवेशक (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: सोने की कीमतों में गुरुवार को मामूली गिरावट देखने को मिली है. फ्यूचर्स मार्केट में सोना 44 रुपये गिरकर 1,29,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. कमजोर स्पॉट डिमांड के चलते कीमतों पर दबाव बना हुआ है, वहीं ग्लोबल मार्केट में भी सोना फ्लैट रहा और न्यूयॉर्क में यह 3,739.85 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा. सोना जनवरी 2026 के अपने हाई 1.80 लाख रुपये से करीब 25 फीसदी और चांदी 4.20 लाख रुपये प्रति किलो से 60 फीसदी तक टूट चुकी है, जिससे निवेशकों के मन में बड़ा सवाल है कि क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए?

शादियों का सीजन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और ऐसे में सोना-चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए यह करेक्शन अहम हो जाता है. क्या शादी के लिए अभी गहने खरीद लेना चाहिए या बॉटम का इंतजार करना चाहिए? और जिन लोगों ने पिछले 1-2 साल में ऊंचे दाम पर सोना-चांदी खरीदा है, उन्हें अब क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों पर केडिया एडवाइजरी के फाउंडर और डायरेक्टर अजय सुरेश केडिया ने अपना नजरिया बताया है.