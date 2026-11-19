Gold Price Crash: जनवरी पीक से 25% टूटने के बाद क्या अब सोना खरीदें? जानें वेडिंग सीजन के लिए एक्सपर्ट की बड़ी सलाह
Gold Price Crash: शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में सोना-चांदी में ये करेक्शन लोगों के लिए अहम होता है.
Published : November 19, 2026 at 5:21 PM IST
नई दिल्ली: सोने की कीमतों में गुरुवार को मामूली गिरावट देखने को मिली है. फ्यूचर्स मार्केट में सोना 44 रुपये गिरकर 1,29,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. कमजोर स्पॉट डिमांड के चलते कीमतों पर दबाव बना हुआ है, वहीं ग्लोबल मार्केट में भी सोना फ्लैट रहा और न्यूयॉर्क में यह 3,739.85 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा. सोना जनवरी 2026 के अपने हाई 1.80 लाख रुपये से करीब 25 फीसदी और चांदी 4.20 लाख रुपये प्रति किलो से 60 फीसदी तक टूट चुकी है, जिससे निवेशकों के मन में बड़ा सवाल है कि क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए?
शादियों का सीजन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और ऐसे में सोना-चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए यह करेक्शन अहम हो जाता है. क्या शादी के लिए अभी गहने खरीद लेना चाहिए या बॉटम का इंतजार करना चाहिए? और जिन लोगों ने पिछले 1-2 साल में ऊंचे दाम पर सोना-चांदी खरीदा है, उन्हें अब क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों पर केडिया एडवाइजरी के फाउंडर और डायरेक्टर अजय सुरेश केडिया ने अपना नजरिया बताया है.
शादी के लिए खरीद रहे हैं तो अभी है सही मौका?
अजय केडिया के मुताबिक, निवेश से पहले एक सिंपल सिद्धांत अपनाएं - KYC, यानी Know Your Commodity. यानी यह समझें कि आपकी खरीदारी खपत के लिए है या निवेश के लिए. शादी की तैयारी कर रहे परिवारों के लिए यह करेक्शन गहने खरीदने का आकर्षक मौका है, खासकर तब जब कीमतें अपने पीक से करीब 25 फीसदी नीचे आ चुकी हैं. उनका कहना है कि एकदम बॉटम का इंतजार करते हुए जरूरी खरीदारी को टालना उल्टा पड़ सकता है. इसलिए अगर शादी के लिए गहने लेने हैं, तो अभी से धीरे-धीरे खरीदारी शुरू की जा सकती है.
निवेश के लिए कितना पैसा लगाएं?
निवेश के लिहाज से सोना और चांदी को पूरे पोर्टफोलियो पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए. एक्सपर्ट के मुताबिक, निवेशक अपनी रिस्क क्षमता और फाइनेंशियल लक्ष्यों के हिसाब से 15-20 फीसदी तक पैसा प्रीशियस मेटल्स में लगा सकते हैं.
पूरी रकम एक साथ लगाने के बजाय सिस्टमैटिक तरीके से धीरे-धीरे खरीदारी करें. ग्लोबल बाजारों में जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच बुलियन अभी भी डायवर्सिफिकेशन का एक मजबूत साधन बना हुआ है. कम से कम 12-18 महीने के नजरिए से निवेश करना ही सही रहेगा.
पुराने निवेशक क्या करें, घबराकर बेचें या बने रहें?
जिन लोगों ने पिछले 1-2 साल में सोना-चांदी में पैसा लगाया है, उन्हें हालिया करेक्शन की वजह से घबराकर बेचने से बचना चाहिए. भले ही सोना करीब 1.80 लाख रुपये और चांदी 4.20 लाख रुपये के लेवल से टूटा है, लेकिन जिन्होंने काफी पहले खरीदा था, उनके पास एंट्री प्राइस के हिसाब से अभी भी अच्छा मुनाफा हो सकता है.
एक्सपर्ट का कहना है कि फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, Q3 2026 में सेंट्रल बैंकों ने 321 टन सोना खरीदा, जबकि गोल्ड-आधारित ETFs में 211 टन का इनफ्लो आया. इसी तरह, सिल्वर इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि 2026 में ग्लोबल सिल्वर सप्लाई में 35 मिलियन औंस का डेफिसिट रहेगा.
इन आंकड़ों से साफ है कि शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव के बावजूद अंडरलाइंग डिमांड खत्म नहीं हुई है. लॉन्ग-टर्म निवेशकों को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, लीवरेज वाली पोजिशन से बचना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए. कोई भी टिकाऊ रिकवरी महंगाई की उम्मीदों, बॉन्ड यील्ड और जियोपॉलिटिकल हालात के स्थिर होने पर निर्भर करेगी.
सोने-चांदी पर एक्सपर्ट आउटलुक
इतनी तेज गिरावट के दौरान एकदम बॉटम पकड़ना मुश्किल है, खासकर जब जियोपॉलिटिकल घटनाएं और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को लेकर उम्मीदें बुलियन मार्केट को प्रभावित कर रही हैं. फिर भी सोने में करीब 25 फीसदी और चांदी में करीब 60 फीसदी के करेक्शन के बाद वैल्यूएशन लॉन्ग-टर्म में जमा करने के लिहाज से आकर्षक हो गए हैं.
एमसीएक्स गोल्ड के लिए 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का लेवल एक अहम सपोर्ट जोन बन सकता है, जो इंटरनेशनल मार्केट में करीब 3,680-3,700 डॉलर के लेवल से मेल खाता है. यह करेंसी मूवमेंट पर भी निर्भर करेगा. वहीं, चांदी के लिए 1,60,000 रुपये प्रति किलो एक अहम एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है.एक्सपर्ट का कहना है कि नियर-टर्म में वोलैटिलिटी बनी रह सकती है, जब तक मॉनेटरी पॉलिसी का आउटलुक साफ नहीं होता. इसलिए एकदम बॉटम पकड़ने की कोशिश के बजाय निवेशकों को धीरे-धीरे, किस्तों में खरीदारी करनी चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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