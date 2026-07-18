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सोना प्रेमियों के लिए बड़ी खबर: ₹1.40 लाख से नीचे आ सकता है भाव, जानें खरीदने का सही समय

नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल और तनाव के कारण भारतीय वायदा बाजार (MCX) में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में एमसीएक्स गोल्ड (MCX Gold) ₹1.39 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर तक नीचे आ सकता है. वहीं, चांदी की चमक भी फीकी बनी रहने की उम्मीद है.

सोने के जरूरी स्तर

हाल ही में सोना गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन इसने ₹1,40,000 के बेहद जरूरी स्तर को बचाए रखा. जानकारों का कहना है कि अगर सोना ₹1,40,000 से नीचे फिसलता है, तो बाजार में बिकवाली बहुत तेजी से बढ़ेगी. ऐसी स्थिति में सोने का भाव गिरकर ₹1,39,300 से ₹1,38,700 के स्तर तक जा सकता है.

अगर बाजार में सुधार आता है, तो सोने को ऊपर बढ़ने के लिए पहला झटका ₹1,40,700 से ₹1,41,000 के बीच लगेगा. इसे पार करने के बाद ही सोना ₹1,42,000 से ₹1,42,700 की तरफ बढ़ पाएगा.

चांदी में कमजोरी जारी

एमसीएक्स चांदी में भी मंदी का रुख बना हुआ है. चांदी के लिए ऊपर की तरफ ₹2,17,000 से ₹2,18,000 का स्तर एक बड़ी रुकावट है. इसके बाद अगला कड़ा मुकाबला ₹2,20,000 से ₹2,21,000 के बीच होगा.

नीचे की तरफ चांदी को ₹2,15,000 से ₹2,14,000 के बीच सहारा (सपोर्ट) मिलेगा. अगर चांदी इस सहारे को तोड़ देती है, तो इसकी कीमत और घटकर ₹2,11,000 से ₹2,10,000 प्रति किलो तक आ सकती है.