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सोना प्रेमियों के लिए बड़ी खबर: ₹1.40 लाख से नीचे आ सकता है भाव, जानें खरीदने का सही समय

वैश्विक तनाव से MCX सोना ₹1.39 लाख और चांदी ₹2.14 लाख तक गिर सकती है. बाजार में भारी उतार-चढ़ाव और कमजोरी जारी है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 11:55 AM IST

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नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल और तनाव के कारण भारतीय वायदा बाजार (MCX) में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में एमसीएक्स गोल्ड (MCX Gold) ₹1.39 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर तक नीचे आ सकता है. वहीं, चांदी की चमक भी फीकी बनी रहने की उम्मीद है.

सोने के जरूरी स्तर
हाल ही में सोना गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन इसने ₹1,40,000 के बेहद जरूरी स्तर को बचाए रखा. जानकारों का कहना है कि अगर सोना ₹1,40,000 से नीचे फिसलता है, तो बाजार में बिकवाली बहुत तेजी से बढ़ेगी. ऐसी स्थिति में सोने का भाव गिरकर ₹1,39,300 से ₹1,38,700 के स्तर तक जा सकता है.

अगर बाजार में सुधार आता है, तो सोने को ऊपर बढ़ने के लिए पहला झटका ₹1,40,700 से ₹1,41,000 के बीच लगेगा. इसे पार करने के बाद ही सोना ₹1,42,000 से ₹1,42,700 की तरफ बढ़ पाएगा.

चांदी में कमजोरी जारी
एमसीएक्स चांदी में भी मंदी का रुख बना हुआ है. चांदी के लिए ऊपर की तरफ ₹2,17,000 से ₹2,18,000 का स्तर एक बड़ी रुकावट है. इसके बाद अगला कड़ा मुकाबला ₹2,20,000 से ₹2,21,000 के बीच होगा.

नीचे की तरफ चांदी को ₹2,15,000 से ₹2,14,000 के बीच सहारा (सपोर्ट) मिलेगा. अगर चांदी इस सहारे को तोड़ देती है, तो इसकी कीमत और घटकर ₹2,11,000 से ₹2,10,000 प्रति किलो तक आ सकती है.

वैश्विक बाजारों (COMEX) की स्थिति
विदेशी बाजार कॉमैक्स पर भी सोना ₹4,000 के स्तर को बचाने की कोशिश कर रहा है. इसके टूटने पर यह $3,920 तक गिर सकता है. वहीं, कॉमैक्स चांदी भी $55 के पास टिकने का प्रयास कर रही है, जिसके टूटने पर यह $53 तक कमजोर हो सकती है .

उतार-चढ़ाव की मुख्य वजहें

  • मिडल ईस्ट का तनाव: मध्य पूर्व देशों में जारी राजनीतिक अनिश्चितता.
  • कच्चा तेल: कच्चे तेल के दामों में हो रहे बदलाव का सीधा असर .
  • अमेरिकी फेड की नीति: ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी सेंट्रल बैंक का सख्त रुख.

बाजार का मौजूदा रुझान कमजोर है, इसलिए आम निवेशकों को अभी जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचना चाहिए.

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