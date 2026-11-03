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दीवाली पर सोना या चांदी? जानें पिछले 10 सालों में किसमें निवेश करने पर मिला बेहतर रिटर्न

दीवाली पर क्या खरीदें सोना या चांदी ( IANS )

नई दिल्ली: दीवाली के मौके पर सभी लोग परंपरागत रूप से सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के या अन्य कीमती धातु खरीदते हैं. यह सब आम बात हो गई है. कई परिवारों के लिए, ऐसी खरीदारी परंपरा और निवेश दोनों से जुड़ी होती है. लेकिन हाल के वर्षों में वैश्विक अनिश्चितता के चलते इन धातुओं की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसके चलते त्योहारों के दौरान की जाने वाली खरीदारी को अब एक संभावित दीर्घकालिक निवेश रणनीति के रूप में भी देखा जाने लगा है.

आंकड़ों पर बात करने से पहले, एक सवाल पूछना लाजिमी है कि अगर कोई परिवार त्योहारों पर कभी-कभार खरीदारी करने के बजाय, हर साल दिवाली पर सोने या चांदी में 50 हजार रुपये का निवेश करता, तो क्या होता? इतने सालों में इस निवेश से कितनी संपत्ति बन सकती थी? और सबसे अहम बात, इन दोनों कीमती धातुओं में से किसने बेहतर रिटर्न दिया? यह जानने के लिए, ईटीवी भारत ने विशेषज्ञों से बात की कि पिछले एक दशक में सोने और चांदी में हर साल 50,000 रुपये का निवेश करने पर कैसा रिटर्न मिलता.

रिद्धि-सिद्धि बुलियंस के एमडी पृथ्वीराज कोठारी ने ईटीवी भारत के साथ 2016 से 2025 के बीच त्योहारों के दौरान की गई खरीदारी का एक विश्लेषण साझा किया. इससे पता चलता है कि इस तरह की रणनीति से काफी अच्छी संपत्ति बनाई जा सकती थी. अगर कोई निवेशक 10 साल तक हर दिवाली पर सोने में 50,000 रुपये का निवेश करता, तो उसका कुल निवेश 5 लाख रुपये होता. आज की कीमत के हिसाब से, उस निवेश की वैल्यू लगभग 15.90 लाख रुपये होती, जो कि 218 प्रतिशत का मुनाफा है. दीवाली पर सोना या चांदी: पिछले एक दशक में किस निवेश ने बेहतर रिटर्न दिया? (IANS) वार्षिक रिटर्न की गणना XIRR विधि का उपयोग करके की गई है. यह लगभग 20.4 प्रतिशत है. बता दें, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (XIRR) अलग-अलग समय और तारीखों पर किए गए निवेशों पर वार्षिक रिटर्न की गणना करता है. कोठारी ने यह भी कहा कि चांदी से मिलने वाला रिटर्न थोड़ा अधिक होता. उन्होंने कहा कि इसी अवधि के दौरान हर दिवाली पर 50,000 रुपये का निवेश करने पर, आपके पास लगभग 8.8 किलोग्राम चांदी जमा हो जाती. कुल 5 लाख रुपये के निवेश के मुकाबले, आज इसकी कीमत लगभग 17.28 लाख रुपये होती, जिससे 246 प्रतिशत का मुनाफा और 21.8 प्रतिशत का सालाना रिटर्न मिलता. रिटर्न में यह अंतर दिखाता है कि निवेश की इस खास अवधि में चांदी ने सोने के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है. कोठारी के अनुसार, इसका एक कारण यह था कि जब चांदी की कीमतें अपेक्षाकृत कम थीं, तब इसे बड़ी मात्रा में खरीदने का मौका मिल गया था. 2017 और 2018 की दिवाली के दौरान, चांदी 40,000 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम कीमत पर उपलब्ध थी. उन्होंने बताया कि अलग-अलग कीमतों पर खरीदारी करने से कुल खरीद लागत को औसत (एवरेज) करने में मदद मिली. पांच साल के निवेश पर रिटर्न

पांच साल की निवेश अवधि एक और भी दिलचस्प कहानी बताती है. अगर कोई निवेशक 2021 से 2025 तक हर दिवाली पर 50,000 रुपये का निवेश करता, तो उसने किसी भी धातु (सोने या चांदी) में कुल 2.5 लाख रुपये का निवेश किया होता. सोने में किए गए निवेश से लगभग 39 ग्राम सोना जमा हो जाता, जिसकी कीमत आज लगभग 5.58 लाख रुपये होती. दीवाली पर सोना या चांदी: पिछले एक दशक में किस निवेश ने बेहतर रिटर्न दिया? (IANS)