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मार्च में सोने की कीमतों में 2013 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट; जानिए कारण

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मार्च महीने में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में 12 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है. इसके साथ ही सोने का भाव फिसलकर 4,608 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है. यह जून 2013 के बाद से पीली धातु के लिए सबसे कमजोर और खराब महीना साबित हुआ है. हालांकि, सभी प्रमुख वैश्विक मुद्राओं में मूल्य खोने के बावजूद, सोना इस वर्ष के लिए अभी भी सकारात्मक स्थिति में बना हुआ है. गिरावट के मुख्य कारण

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपने मासिक 'गोल्ड रिटर्न एट्रिब्यूशन मॉडल' (GRAM) का हवाला देते हुए बताया कि इस बड़ी गिरावट का मुख्य कारण बाजार के 'मोमेंटम फैक्टर्स' थे. रिपोर्ट में गिरावट की निम्नलिखित वजहें बताई गई हैं: ग्लोबल गोल्ड ETF से रिकॉर्ड निकासी

मार्च महीने में दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ (ETF) से निवेशकों ने लगभग 12 बिलियन डॉलर (करीब 84 टन सोना) की भारी निकासी की है. इसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तरी अमेरिका की रही, जहां से अकेले 14 बिलियन डॉलर निकाले गए. कॉमेक्स पर पोजीशन का घटना

कमोडिटी एक्सचेंज पर संस्थागत और रिटेल दोनों ही तरह के निवेशकों ने अपनी खरीद के सौदे को तेजी से बंद किया, जिससे बाजार पर बिकवाली का दबाव काफी बढ़ गया.