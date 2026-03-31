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36% हिस्सेदारी के साथ गोल्ड लोन बना भारत का सबसे बड़ा क्रेडिट मार्केट

ट्रांसयूनियन सिबिल के अनुसार, रिकॉर्ड कीमतों और बढ़ती मांग के कारण गोल्ड लोन 36% वॉल्यूम के साथ भारत का शीर्ष रिटेल क्रेडिट सेगमेंट बना.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 4:04 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय रिटेल क्रेडिट बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मंगलवार को जारी ट्रांसयूनियन सिबिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 'गोल्ड लोन' (स्वर्ण ऋण) देश के खुदरा ऋण बाजार में सबसे अग्रणी सेगमेंट बनकर उभरा है. दिसंबर 2025 की तिमाही के आंकड़ों के आधार पर, कुल लोन वॉल्यूम (संख्या) में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत और मूल्य (वैल्यू) के लिहाज से लगभग 40 प्रतिशत दर्ज की गई है.

बढ़ती कीमतें और सुरक्षित कर्ज की ओर झुकाव
रिपोर्ट के मुताबिक, सोने की कीमतों में निरंतर हो रही वृद्धि ने उपभोक्ताओं को अपनी स्वर्ण होल्डिंग की वैल्यू का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है. सुरक्षित ऋण के प्रति बढ़ते भरोसे के कारण पिछले दो वर्षों में गोल्ड लोन के 'टिकट साइज' (औसत ऋण राशि) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. दिसंबर 2025 की तिमाही तक औसत गोल्ड लोन की राशि बढ़कर लगभग 1.9 लाख रुपये तक पहुंच गई है.

क्रेडिट मार्केट की सेहत में सुधार
क्रेडिट मार्केट की स्थिति को मापने वाला प्रमुख पैमाना, कंज्यूमर मार्केट इंडिकेटर (CMI), दिसंबर 2025 की तिमाही में 102 पर पहुंच गया है. पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 97 और सितंबर तिमाही में 100 पर था. यह लगातार तीसरी तिमाही है जब CMI में सुधार देखा गया है, जो भारतीय ऋण बाजार की मजबूती और स्थिरता का संकेत देता है.

क्षेत्रीय विस्तार और बदलता ग्राहक आधार
परंपरागत रूप से गोल्ड लोन दक्षिण भारत का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब इसका विस्तार उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों में तेजी से हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में गोल्ड लोन की मांग में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है.

दिलचस्प बात यह है कि अब आधे से अधिक गोल्ड लोन 'प्राइम' और उससे ऊपर की क्रेडिट श्रेणी वाले ग्राहकों द्वारा लिए जा रहे हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि गोल्ड लोन अब केवल वित्तीय संकट के समय लिया जाने वाला कर्ज नहीं रहा, बल्कि एक मुख्यधारा के वित्तीय उत्पाद के रूप में स्वीकार किया जा रहा है.

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की भूमिका
ऋण की मांग विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत बनी हुई है. कुल कर्जदारों में गैर-महानगरीय क्षेत्रों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3% अधिक है. साथ ही, पहली बार कर्ज लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई है.

दूसरी ओर, ऑटो लोन सेगमेंट में भी स्थिरता देखी गई है, जहां किफायती मिड-सेगमेंट कारों की मांग ने बाजार को सहारा दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि गोल्ड लोन में यह उछाल न केवल सोने की ऊंची कीमतों का परिणाम है, बल्कि यह डिजिटल प्रक्रिया और बैंकों द्वारा त्वरित वितरण का भी नतीजा है.

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