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'यूएई से भारत में क्यों आ रहा इतना सोना', कहीं एफटीए तो नहीं है वजह ?

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सितंबर की अनावश्यक सोने की खरीद से बचने की अपील ने भारत के बढ़ते सोने के आयात बिल पर ध्यान केंद्रित कर दिया है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 के बीच भारत के सोने के आयात में 47.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 11 अरब डॉलर तक पहुंच गया. इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात (यूए) से आया, जहां इस तिमाही के दौरान आयात दोगुने से भी अधिक बढ़कर 3.14 अरब डॉलर हो गया और कुल वृद्धि में लगभग आधा हिस्सा इसी का रहा.यूएई से आयात में आई इस तीव्र वृद्धि ने भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत उपलब्ध एक प्रतिशत टैरिफ छूट पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. जीटीआरआई ने कहा कि सरकार को यूएई से सोने के आयात पर कम टैरिफ की समीक्षा करने और मूल नियमों के प्रवर्तन को मजबूत करने पर विचार करना चाहिए. रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से 649.4 मिलियन डॉलर मूल्य का सोना आयात किया, जो जून 2025 के 235.9 मिलियन डॉलर की तुलना में 175.2 प्रतिशत अधिक है. इसके विपरीत, शेष विश्व से आयात 17.7 प्रतिशत घटकर 1.60 बिलियन डॉलर से 1.32 बिलियन डॉलर हो गया. इस प्रकार, जून माह के दौरान भारत के सोने के आयात में हुई पूरी वृद्धि UAE से हुई. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप, भारत के मासिक सोने के आयात में UAE की हिस्सेदारी जून 2025 के 12.8 प्रतिशत से बढ़कर जून 2026 में 33 प्रतिशत हो गई.इसके अलावा, तिमाही आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं. अप्रैल-जून 2026 के दौरान, UAE से सोने का आयात दोगुने से अधिक बढ़कर 124.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.40 बिलियन डॉलर से 3.14 बिलियन डॉलर हो गया. विश्व के शेष देशों से आयात में 29.3 प्रतिशत की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि दर रही, जो 6.09 अरब डॉलर से बढ़कर 7.87 अरब डॉलर हो गया. भारत के स्वर्ण आयात में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की हिस्सेदारी अप्रैल-जून 2025 में 18.7% से बढ़कर अप्रैल-जून 2026 में 28.5% हो गई.ये आंकड़े दर्शाते हैं कि UAE केवल एक आपूर्तिकर्ता नहीं था. पहली तिमाही में UAE से आयात में विश्व के शेष देशों की तुलना में चार गुना से अधिक तेजी से वृद्धि हुई और यह भारत के बढ़ते स्वर्ण आयात बिल का एक प्रमुख कारण बन गया.