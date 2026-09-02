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'यूएई से भारत में क्यों आ रहा इतना सोना', कहीं एफटीए तो नहीं है वजह ?

पूरे मामले पर जीटीआरआई ने जताई चिंता. एफटीए या है कोई और वजह. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2026 at 7:06 PM IST

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सितंबर की अनावश्यक सोने की खरीद से बचने की अपील ने भारत के बढ़ते सोने के आयात बिल पर ध्यान केंद्रित कर दिया है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 के बीच भारत के सोने के आयात में 47.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 11 अरब डॉलर तक पहुंच गया.

इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात (यूए) से आया, जहां इस तिमाही के दौरान आयात दोगुने से भी अधिक बढ़कर 3.14 अरब डॉलर हो गया और कुल वृद्धि में लगभग आधा हिस्सा इसी का रहा.यूएई से आयात में आई इस तीव्र वृद्धि ने भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत उपलब्ध एक प्रतिशत टैरिफ छूट पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. जीटीआरआई ने कहा कि सरकार को यूएई से सोने के आयात पर कम टैरिफ की समीक्षा करने और मूल नियमों के प्रवर्तन को मजबूत करने पर विचार करना चाहिए.

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से 649.4 मिलियन डॉलर मूल्य का सोना आयात किया, जो जून 2025 के 235.9 मिलियन डॉलर की तुलना में 175.2 प्रतिशत अधिक है.

इसके विपरीत, शेष विश्व से आयात 17.7 प्रतिशत घटकर 1.60 बिलियन डॉलर से 1.32 बिलियन डॉलर हो गया. इस प्रकार, जून माह के दौरान भारत के सोने के आयात में हुई पूरी वृद्धि UAE से हुई. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप, भारत के मासिक सोने के आयात में UAE की हिस्सेदारी जून 2025 के 12.8 प्रतिशत से बढ़कर जून 2026 में 33 प्रतिशत हो गई.इसके अलावा, तिमाही आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं. अप्रैल-जून 2026 के दौरान, UAE से सोने का आयात दोगुने से अधिक बढ़कर 124.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.40 बिलियन डॉलर से 3.14 बिलियन डॉलर हो गया.

विश्व के शेष देशों से आयात में 29.3 प्रतिशत की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि दर रही, जो 6.09 अरब डॉलर से बढ़कर 7.87 अरब डॉलर हो गया. भारत के स्वर्ण आयात में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की हिस्सेदारी अप्रैल-जून 2025 में 18.7% से बढ़कर अप्रैल-जून 2026 में 28.5% हो गई.ये आंकड़े दर्शाते हैं कि UAE केवल एक आपूर्तिकर्ता नहीं था. पहली तिमाही में UAE से आयात में विश्व के शेष देशों की तुलना में चार गुना से अधिक तेजी से वृद्धि हुई और यह भारत के बढ़ते स्वर्ण आयात बिल का एक प्रमुख कारण बन गया.

इससे भारत-UAE मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत स्वर्ण शुल्क रियायत की समीक्षा आवश्यक हो जाती है. UAE स्वर्ण उत्पादक देश नहीं है. समझौते के मूल नियमों को पूरा करने वाला सोना 14% शुल्क पर भारत में प्रवेश कर सकता है, जबकि सामान्य दर 15% है. उच्च मूल्य, कम मार्जिन वाले बुलियन व्यापार में यह एक प्रतिशत अंक का लाभ भी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है और आयातकों को UAE के माध्यम से अधिक सोना प्राप्त करने या आयात करने के लिए प्रोत्साहित करता है.

रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि यूएई महज एक और आपूर्तिकर्ता नहीं है. पहली तिमाही में यूएई से आयात बाकी दुनिया के आयात की तुलना में चार गुना से भी अधिक तेजी से बढ़ा और भारत के बढ़ते सोने के आयात बिल का एक प्रमुख कारण बन गया. उन्होंने आगे कहा कि इससे भारत-यूएई मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत सोने पर दी जाने वाली टैरिफ छूट की समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है.

श्रीवास्तव ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूएई सोने का उत्पादन करने वाला देश नहीं है. समझौते के मूल नियमों का पालन करने वाला सोना 14% टैरिफ पर भारत में प्रवेश कर सकता है, जबकि सामान्य दर 15% है। उच्च मूल्य, कम मार्जिन वाले बुलियन व्यापार में यह एक प्रतिशत का लाभ भी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है और आयातकों को यूएई के रास्ते अधिक सोना खरीदने या आयात करने के लिए प्रोत्साहित करता है.

ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नागरिकों से अनावश्यक सोने की खरीदारी से बचने का आग्रह कर रहे हैं, आयात को बढ़ावा देने वाली टैरिफ छूट को जारी रखना असंगत प्रतीत होता है.उन्होंने आगे सुझाव दिया कि सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या यह वरीयता केवल व्यापार के मार्ग परिवर्तन का कारण बन रही है और तीसरे देशों से आने वाले सोने को यूएई के रास्ते कम शुल्क पर प्रवेश करने की अनुमति दे रही है. सरकार को एक प्रतिशत की छूट की समीक्षा करनी चाहिए और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के मूल नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए. नागरिकों से कम सोना खरीदने का आग्रह तभी अधिक विश्वसनीय होगा जब सरकार मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से यूएई को दी गई सोने और चांदी के आयात संबंधी छूटों की भी समीक्षा करे.

भारत में सोने का आयात: यूएई वर्सेस अन्य देशों की भागीदारी (आंकड़े मि. डॉलर में)

SourceJun 2025Jun 2026GrowthApr–Jun 2025Apr–Jun 2026Growth
यूएई235.94649.41175.24%1,396.903,140.60124.83%
अन्य देशों से आयात1,603.141,319.01−17.72%6,088.967,870.4329.26%
Total1,839.081,968.427.03%7,485.8611,011.0347.09%

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