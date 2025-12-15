ETV Bharat / business

सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार 1,35,000 के पार, जानें प्रमुख शहरों के लेटेस्ट रेट्स

सोना-चांदी सोमवार सुबह बाजार खुलते ही तेज उछाल के साथ बढ़े; गोल्ड 1,35,200 और सिल्वर 1,96,892 रुपए पर ट्रेड हुआ.

सांकेतिक फोटो (canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: सोना और चांदी ने सोमवार, 15 दिसंबर को बाजार खुलते ही जबरदस्त तेजी दिखाई, जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजरें फिर इनकी ओर टिक गईं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला 24 कैरेट सोना 1.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,578 रुपए की तेजी में 1,35,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. ट्रेडिंग के दौरान सोने ने 1,35,380 रुपए का हाई और 1,34,204 रुपए का लो लेवल छुआ. पिछले कारोबारी दिन 12 दिसंबर को सोना 1,33,622 रुपए पर बंद हुआ था.

चांदी ने दिखाई तूफानी तेजी
मार्च एक्सपायरी वाली चांदी 2.10 प्रतिशत उछलकर 4,041 रुपए मजबूत होकर 1,96,892 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड करने लगी. कारोबार के दौरान चांदी ने 1,97,131 रुपए का हाई और 1,94,681 रुपए का लो स्तर छुआ. शुक्रवार, 12 दिसंबर को चांदी 1,92,851 रुपए पर बंद हुई थी, वहीं शुक्रवार को यह पहली बार 2,01,000 रुपए प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर को भी छू चुकी थी. इस तेजी के बाद बाजार में निवेशकों की उत्सुकता और बढ़ गई है.

शहरों में सोना-चांदी के दाम

शहरसोना/10 ग्राम (24K)सोना/10 ग्राम (22K)सोना/10 ग्राम (18K)चांदी प्रति किलो
पटना₹135,310₹124,034₹101,483₹196,690
जयपुर₹135,370₹124,089₹101,528₹196,770
कानपुर₹135,420₹124,135₹101,565₹196,850
लखनऊ₹135,420₹124,135₹101,565₹196,850
भोपाल₹135,530₹124,236₹101,648₹197,000
इंदौर₹135,530₹124,236₹101,648₹197,000
चंडीगढ़₹135,450₹124,163₹101,588₹197,230
रायपुर₹135,390₹124,108₹101,543₹197,150

IBJA पर स्थिति
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर भी 24 कैरेट सोने में 2,873 रुपए की तेजी आई और यह 1,33,442 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी में 559 रुपए की मामूली गिरावट के साथ कीमत 1,92,222 रुपए प्रति किलो रही.

विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक मांग, सुरक्षित निवेश की ओर रुझान और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव में तेजी के कारण घरेलू बाजार में भी कीमतें बढ़ी हैं. निवेशक इस समय तेजी को देखते हुए सोने और चांदी में निवेश के अवसर तलाश रहे हैं.

बता दें कि, मौजूदा साल 2025 सोने के लिए पिछले कई दशकों के सबसे शानदार साल में से एक साबित हुआ. इस साल सोने ने 50 से ज्यादा बार नया ऑल-टाइम हाई बनाया और निवेशकों को करीब 65 फीसदी का जबरदस्त रिटर्न दिया. वहीं चांदी ने सोने से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1971 के बाद का अपना सबसे अच्छा साल दर्ज किया.

