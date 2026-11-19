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Gold Silver Return: अगले 12-18 महीने में सोना-चांदी कितना देंगे रिटर्न? एक्सपर्ट ने बताए टारगेट, सपोर्ट लेवल

अगले 18 महीने के लिए सोने-चांदी में कितना मिलेगा रिटर्न? (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: सोने की कीमतों में गुरुवार को मामूली गिरावट देखने को मिली है. फ्यूचर्स मार्केट में सोना 44 रुपये गिरकर 1,29,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. कमजोर स्पॉट डिमांड के चलते कीमतों पर दबाव बना हुआ है. वहीं, ग्लोबल मार्केट में भी सोना फ्लैट रहा और न्यूयॉर्क में यह 3,739.85 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा. लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए यह गिरावट क्या मौके की तरह है या अभी और इंतजार करना चाहिए?

शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और सोना-चांदी अपने हाई से काफी नीचे आ चुके हैं. ऐसे में एक्सपर्ट ने अगले 12-18 महीने के लिए सोने-चांदी का आउटलुक, टारगेट और निवेश की स्ट्रैटेजी बताई है.

MCX पर क्या रहा हाल? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 44 रुपये यानी 0.03 फीसदी गिरकर 1,29,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड हुआ. इस दौरान 12,735 लॉट्स का कारोबार हुआ. एनालिस्ट्स ने इस गिरावट की वजह कमजोर स्पॉट डिमांड को बताया है. ग्लोबल मार्केट में भी सोने में कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी. सोना 25 फीसदी, चांदी 60 फीसदी टूटी - क्यों आ रही गिरावट? केडिया एडवाइजरी के फाउंडर और डायरेक्टर अजय सुरेश केडिया के मुताबिक, बाजार अब दिसंबर में फेडरल रिजर्व की तरफ से एक और रेट हाइक की उम्मीद कर रहा है, जिससे बुलियन पर और दबाव बन रहा है. सोना जनवरी के पीक 1.80 लाख रुपये से करीब 25 फीसदी करेक्ट हो चुका है, जबकि चांदी 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के हाई से करीब 60 फीसदी तक गिर चुकी है. हालांकि, केडिया का मानना है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी सपोर्टिव हैं. खासतौर पर सेंट्रल बैंकों का डायवर्सिफिकेशन और निवेश मांग सोने-चांदी को सहारा दे रही है. उनका कहना है कि बाजार को अभी कुछ कंसोलिडेशन की जरूरत है, लेकिन इतनी बड़ी करेक्शन के बाद धीरे-धीरे अट्रैक्टिव एक्यूमुलेशन के मौके बन रहे हैं. शादी के लिए खरीदें या करें इंतजार? भारत में कुछ ही दिनों में वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में जिन परिवारों को शादी के लिए ज्वेलरी खरीदनी है, उनके लिए एक्सपर्ट की सलाह साफ है - अब ज्यादा इंतजार न करें. केडिया कहते हैं कि एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करें - KYC (Know Your Commodity). यानी पहले ये समझें कि आपकी खरीद कंजम्प्शन के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए.