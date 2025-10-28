सोने-चांदी के भाव में नरमी, आगे लुढ़क सकते हैं चमकीली धातुओं के दाम
सोने-चांदी के भाव को लेकर एक्सपर्ट का अनुमान है कि आने वाले समय में इन चमकीली धातुओं के दाम में कमी आ सकती है.
Published : October 28, 2025 at 11:28 AM IST
हैदराबाद: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में नरमी दिख रही है.आज सुबह मार्केट खुलने के बाद 24 कैरेट के एक ग्राम के सोने की कीमत सुबह 12136 रुपए चल रहा था. वहीं चांदी की कीमत भी प्रति ग्राम 144 रुपए चल रहा था. वहीं एक्सपर्ट का अनुमान है कि आने वाले समय में इन चमकीली धातुओं के दाम में कमी आ सकती है.
भारत में आज 24 कैरेट सोने के दाम
|ग्राम
|24 कैरेट सोने के दाम
|डेली प्राइस चेंज
|1 ग्राम
|₹ 1214
|₹ 0
|10 ग्राम
|₹ 12136
|₹ 0
|100 ग्राम
|₹ 121360
|₹ 0
भारत में आज 22 कैरेट सोने के दाम
|ग्राम
|22 कैरेट सोने के दाम
|डेली प्राइस चेंज
|1 ग्राम
|₹ 11,091
|₹ 0
|8 ग्राम
|₹ 88,728
|₹ 0
|10 ग्राम
|₹ 1,10,910
|₹ 0
|100 ग्राम
|₹ 11,09,100
|₹ 0
भारत के बड़े शहरों में आज सोने के रेट
|शहर
|24 कैरेट सोने के दाम
(10 ग्राम)
|22 कैरेट सोने के दाम
(10 ग्राम)
|अहमदाबाद
|₹ 1,25,510
|₹ 1,15,050
|अमृतसर
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|बैंगलोर
|₹ 1,25,510
|₹ 1,15,050
|भोपाल
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|भुवनेश्वर
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|चंडीगढ़
|₹ 1,25,610
|₹ 1,15,150
|चेन्नई
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|कोयंबटूर
|₹ 1,25,890
|₹ 1,15,400
|दिल्ली
|₹ 1,25,610
|₹ 1,15,150
|फरीदाबाद
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|गुड़गांव
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|हैदराबाद
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|जयपुर
|₹ 1,25,610
|₹ 1,15,150
|कानपुर
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|केरल
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|कोच्चि
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|कोलकाता
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,050
|लखनऊ
|₹ 1,25,610
|₹ 1,15,150
|मदुरई
|₹ 1,25,890
|₹ 1,15,400
|मंगलूरु
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|मेरठ
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|मुम्बई
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|मैसूर
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|नागपुर
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|नासिक
|₹ 1,25,490
|₹ 1,15,030
|पटना
|₹ 1,25,270
|₹ 1,15,050
|पुणे
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|सूरत
|₹ 1,25,510
|₹ 1,15,050
|वडोदरा
|₹ 1,25,510
|₹ 1,15,050
|विजयवाड़ा
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
|विशाखापट्टनम
|₹ 1,25,460
|₹ 1,15,000
भारत में सोने के भाव (बीते 15 दिन)
|तिथि
|24 कैरेट
|22 कैरेट
|% चेंज
|27 अक्टूबर 2025
|₹ 1,21,080
|₹ 1,10,910
|-0.36%
|26 अक्टूबर 2025
|₹ 1,21,520
|₹ 1,11,310
|0%
|25 अक्टूबर 2025
|₹ 1,21,520
|₹ 1,11,310
|0%
|24 अक्टूबर 2025
|₹ 1,21,520
|₹ 1,11,310
|-1.49%
|23 अक्टूबर 2025
|₹ 1,23,350
|₹ 1,12,990
|-0.45%
|22 अक्टूबर 2025
|₹ 1,23,910
|₹ 1,13,500
|-2.92%
|21 अक्टूबर 2025
|₹ 1,27,630
|₹ 1,16,910
|0%
|20 अक्टूबर 2025
|₹ 1,27,630
|₹ 1,16,910
|-1.51%
|19 अक्टूबर 2025
|₹ 1,29,580
|₹ 1,18,700
|0%
|18 अक्टूबर 2025
|₹ 1,29,580
|₹ 1,18,700
|0%
|17 अक्टूबर 2025
|₹ 1,29,580
|₹ 1,18,700
|+1.66%
|16 अक्टूबर 2025
|₹ 1,27,470
|₹ 1,16,760
|+0.59%
|15 अक्टूबर 2025
|₹ 1,26,710
|₹ 1,16,070
|+0.44%
|14 अक्टूबर 2025
|₹ 1,26,150
|₹ 1,15,560
|+1.61%
|13 अक्टूबर 2025
|₹ 1,24,160
|₹ 1,13,730
|0%
इंडिया में आज चांदी के दाम :
|नाम
|1 ग्राम
|10 ग्राम
|100 ग्राम
|1 किग्रा
|1 ओंस
|1 तोला
|चांदी 999 फाइन (Rs ₹)
|144
|1,438
|14,384
|143,840
|4,078
|1,678
|चांदी 925 स्टर्लिंग (Rs ₹)
|133
|1,331
|13,305
|133,052
|3,772
|1,552
|चांदी 900 क्वॉइन (Rs ₹)
|129
|1,295
|12,946
|129,456
|3,670
|1,510
|चांदी 800 जर्मन (Rs ₹)
|115
|1,151
|11,507
|115,072
|3,262
|1,342
आज भारत में चांदी के दाम:
|ग्राम
|चांदी के दाम
|डेली प्राइस चेंज
|1 ग्राम
|₹ 145
|₹ 0
|8 ग्राम
|₹ 1160
|₹ 0
|10 ग्राम
|₹ 1450
|₹ 0
|100 ग्राम
|₹ 14500
|₹ 0
|1 Kg
|₹ 145000
|₹ 0
भारतीय शहरों में आज चांदी का दाम
|शहर
|चांदी के दाम
(10 ग्राम)
|चांदी के दाम
(100 ग्राम)
|अहमदाबाद
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|बैंगलोर
|₹ 1,580
|₹ 15,800
|भुवनेश्वर
|₹ 1,710
|₹ 17,100
|चंडीगढ़
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|चेन्नई
|₹ 1,710
|₹ 17,100
|कोयंबटूर
|₹ 1,710
|₹ 17,100
|दिल्ली
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|हैदराबाद
|₹ 1,710
|₹ 17,100
|जयपुर
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|केरल
|₹ 1,710
|₹ 17,100
|कोलकाता
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|लखनऊ
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|मदुरई
|₹ 1,710
|₹ 17,100
|मंगलूरु
|₹ 1,580
|₹ 15,800
|मुम्बई
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|मैसूर
|₹ 1,580
|₹ 15,800
|नागपुर
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|नासिक
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|पटना
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|पुणे
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|सूरत
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|वडोदरा
|₹ 1,560
|₹ 15,600
|विजयवाड़ा
|₹ 1,710
|₹ 17,100
|विशाखापट्टनम
|₹ 1,710
|₹ 17,100
