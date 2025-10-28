ETV Bharat / business

सोने-चांदी के भाव में नरमी, आगे लुढ़क सकते हैं चमकीली धातुओं के दाम

सोने-चांदी के भाव को लेकर एक्सपर्ट का अनुमान है कि आने वाले समय में इन चमकीली धातुओं के दाम में कमी आ सकती है.

GOLD AND SILVER RATE
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
हैदराबाद: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में नरमी दिख रही है.आज सुबह मार्केट खुलने के बाद 24 कैरेट के एक ग्राम के सोने की कीमत सुबह 12136 रुपए चल रहा था. वहीं चांदी की कीमत भी प्रति ग्राम 144 रुपए चल रहा था. वहीं एक्सपर्ट का अनुमान है कि आने वाले समय में इन चमकीली धातुओं के दाम में कमी आ सकती है.

भारत में आज 24 कैरेट सोने के दाम

ग्राम24 कैरेट सोने के दामडेली प्राइस चेंज
1 ग्राम₹ 1214₹ 0
10 ग्राम₹ 12136₹ 0
100 ग्राम₹ 121360₹ 0

भारत में आज 22 कैरेट सोने के दाम

ग्राम22 कैरेट सोने के दामडेली प्राइस चेंज
1 ग्राम₹ 11,091₹ 0
8 ग्राम₹ 88,728₹ 0
10 ग्राम₹ 1,10,910₹ 0
100 ग्राम₹ 11,09,100₹ 0

भारत के बड़े शहरों में आज सोने के रेट

शहर24 कैरेट सोने के दाम
(10 ग्राम) 		22 कैरेट सोने के दाम
(10 ग्राम)
अहमदाबाद₹ 1,25,510₹ 1,15,050
अमृतसर₹ 1,25,460₹ 1,15,000
बैंगलोर₹ 1,25,510₹ 1,15,050
भोपाल₹ 1,25,460₹ 1,15,000
भुवनेश्वर₹ 1,25,460₹ 1,15,000
चंडीगढ़₹ 1,25,610₹ 1,15,150
चेन्नई₹ 1,25,460₹ 1,15,000
कोयंबटूर₹ 1,25,890₹ 1,15,400
दिल्ली₹ 1,25,610₹ 1,15,150
फरीदाबाद₹ 1,25,460₹ 1,15,000
गुड़गांव₹ 1,25,460₹ 1,15,000
हैदराबाद₹ 1,25,460₹ 1,15,000
जयपुर₹ 1,25,610₹ 1,15,150
कानपुर₹ 1,25,460₹ 1,15,000
केरल₹ 1,25,460₹ 1,15,000
कोच्चि₹ 1,25,460₹ 1,15,000
कोलकाता₹ 1,25,460₹ 1,15,050
लखनऊ₹ 1,25,610₹ 1,15,150
मदुरई₹ 1,25,890₹ 1,15,400
मंगलूरु₹ 1,25,460₹ 1,15,000
मेरठ₹ 1,25,460₹ 1,15,000
मुम्बई₹ 1,25,460₹ 1,15,000
मैसूर₹ 1,25,460₹ 1,15,000
नागपुर₹ 1,25,460₹ 1,15,000
नासिक₹ 1,25,490₹ 1,15,030
पटना₹ 1,25,270₹ 1,15,050
पुणे₹ 1,25,460₹ 1,15,000
सूरत₹ 1,25,510₹ 1,15,050
वडोदरा₹ 1,25,510₹ 1,15,050
विजयवाड़ा₹ 1,25,460₹ 1,15,000
विशाखापट्टनम₹ 1,25,460₹ 1,15,000

भारत में सोने के भाव (बीते 15 दिन)

तिथि24 कैरेट22 कैरेट% चेंज
27 अक्टूबर 2025₹ 1,21,080₹ 1,10,910-0.36%
26 अक्टूबर 2025₹ 1,21,520₹ 1,11,3100%
25 अक्टूबर 2025₹ 1,21,520₹ 1,11,3100%
24 अक्टूबर 2025₹ 1,21,520₹ 1,11,310-1.49%
23 अक्टूबर 2025₹ 1,23,350₹ 1,12,990-0.45%
22 अक्टूबर 2025₹ 1,23,910₹ 1,13,500-2.92%
21 अक्टूबर 2025₹ 1,27,630₹ 1,16,9100%
20 अक्टूबर 2025₹ 1,27,630₹ 1,16,910-1.51%
19 अक्टूबर 2025₹ 1,29,580₹ 1,18,7000%
18 अक्टूबर 2025₹ 1,29,580₹ 1,18,7000%
17 अक्टूबर 2025₹ 1,29,580₹ 1,18,700+1.66%
16 अक्टूबर 2025₹ 1,27,470₹ 1,16,760+0.59%
15 अक्टूबर 2025₹ 1,26,710₹ 1,16,070+0.44%
14 अक्टूबर 2025₹ 1,26,150₹ 1,15,560+1.61%
13 अक्टूबर 2025₹ 1,24,160₹ 1,13,7300%

इंडिया में आज चांदी के दाम :

नाम1 ग्राम10 ग्राम100 ग्राम1 किग्रा1 ओंस1 तोला
चांदी 999 फाइन (Rs ₹)1441,43814,384143,8404,0781,678
चांदी 925 स्टर्लिंग (Rs ₹)1331,33113,305133,0523,7721,552
चांदी 900 क्वॉइन (Rs ₹)1291,29512,946129,4563,6701,510
चांदी 800 जर्मन (Rs ₹)1151,15111,507115,0723,2621,342

आज भारत में चांदी के दाम:

ग्रामचांदी के दामडेली प्राइस चेंज
1 ग्राम₹ 145₹ 0
8 ग्राम₹ 1160₹ 0
10 ग्राम₹ 1450₹ 0
100 ग्राम₹ 14500₹ 0
1 Kg₹ 145000₹ 0

भारतीय शहरों में आज चांदी का दाम

शहरचांदी के दाम
(10 ग्राम) 		चांदी के दाम
(100 ग्राम)
अहमदाबाद₹ 1,560₹ 15,600
बैंगलोर₹ 1,580₹ 15,800
भुवनेश्वर₹ 1,710₹ 17,100
चंडीगढ़₹ 1,560₹ 15,600
चेन्नई₹ 1,710₹ 17,100
कोयंबटूर₹ 1,710₹ 17,100
दिल्ली₹ 1,560₹ 15,600
हैदराबाद₹ 1,710₹ 17,100
जयपुर₹ 1,560₹ 15,600
केरल₹ 1,710₹ 17,100
कोलकाता₹ 1,560₹ 15,600
लखनऊ₹ 1,560₹ 15,600
मदुरई₹ 1,710₹ 17,100
मंगलूरु₹ 1,580₹ 15,800
मुम्बई₹ 1,560₹ 15,600
मैसूर₹ 1,580₹ 15,800
नागपुर₹ 1,560₹ 15,600
नासिक₹ 1,560₹ 15,600
पटना₹ 1,560₹ 15,600
पुणे₹ 1,560₹ 15,600
सूरत₹ 1,560₹ 15,600
वडोदरा₹ 1,560₹ 15,600
विजयवाड़ा₹ 1,710₹ 17,100
विशाखापट्टनम₹ 1,710₹ 17,100

