सोने-चांदी के भाव में नरमी, आगे लुढ़क सकते हैं चमकीली धातुओं के दाम

हैदराबाद: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में नरमी दिख रही है.आज सुबह मार्केट खुलने के बाद 24 कैरेट के एक ग्राम के सोने की कीमत सुबह 12136 रुपए चल रहा था. वहीं चांदी की कीमत भी प्रति ग्राम 144 रुपए चल रहा था. वहीं एक्सपर्ट का अनुमान है कि आने वाले समय में इन चमकीली धातुओं के दाम में कमी आ सकती है.

भारत में आज 24 कैरेट सोने के दाम

ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम डेली प्राइस चेंज 1 ग्राम ₹ 1214 ₹ 0 10 ग्राम ₹ 12136 ₹ 0 100 ग्राम ₹ 121360 ₹ 0

भारत में आज 22 कैरेट सोने के दाम