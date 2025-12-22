ETV Bharat / business

सुबह-सुबह सोने और चांदी हुआ इतना महंगा, जानिए अपने शहर का ताजा रेट

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को चांदी का गदर जारी रहा. वहीं बात सोने की कीमत की करें, तो इसका भाव भी बढ़ा है.

सांकेतिक फोटो (canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 11:11 AM IST

हैदराबाद: सोने के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद चांदी की कीमतें भी अपने ऑलटाइम हाई पर पहुंच गई हैं. अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन की बढ़ती मांग के कारण कीमती धातुओं में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है.

MCX पर चांदी और सोने में उछाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार को मार्च एक्सपायरी वाली चांदी में 2.39 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सुबह लगभग 9:15 बजे चांदी 2,13,412 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी और इसने 2,13,844 रुपये पर अपना ऑलटाइम हाई बनाया.

सोने में भी तेजी देखने को मिली. फरवरी की फ्यूचर डिलीवरी वाला गोल्ड 0.77% चढ़कर 1,35,224 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं ने नया रिकॉर्ड बनाया. स्पॉट चांदी 2.7 प्रतिशत की तेजी के साथ 69.23 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि स्पॉट सोना 1.2 प्रतिशत बढ़कर 4,391.92 डॉलर प्रति औंस पर नया रिकॉर्ड बना गया.

विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों की मजबूत मांग और सप्लाई में कमी इस जोरदार तेजी के मुख्य कारण हैं. इस साल चांदी की कीमतों में अब तक 138 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया जा चुका है, जो सोने की रिटर्न से कहीं अधिक है.

देश के प्रमुख शहरों में सोने के दाम
देश के अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है. चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,36,150 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,24,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे में 24 कैरेट सोना 1,35,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,24,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेचा जा रहा है.

राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,35,430 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,24,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वडोदरा और अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना 1,35,330 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,24,050 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया.

शहरवार सोने का भाव

शहर 24 कैरेट सोना (₹ / 10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (₹ / 10 ग्राम)
चेन्नई1,36,150 1,24,800
मुंबई 1,35,280 1,24,000
कोलकाता1,35,280 1,24,000
बेंगलुरु1,35,280 1,24,000
हैदराबाद 1,35,280 1,24,000
केरल 1,35,280 1,24,000
पुणे 1,35,280 1,24,000
दिल्ली1,35,430 1,24,050
वडोदरा1,35,330 1,24,050
अहमदाबाद 1,35,3301,24,050

विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी की यह तेजी जारी रह सकती है. निवेशकों के लिए यह समय सुनहरा अवसर साबित हो सकता है, खासकर लंबी अवधि के निवेश के लिए.

