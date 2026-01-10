सोने की कीमतों में बंपर इजाफा, चांदी कमजोर, चेक करें अपने शहरों के लेटेस्ट रेट
दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,470 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई. चांदी का भाव 2,48,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया.
Published : January 10, 2026 at 10:39 AM IST
हैदराबाद: नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में सोने की कीमतों ने एक बार फिर मजबूती दिखाई है. 10 जनवरी की सुबह भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के दामों में तेजी दर्ज की गई. वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ने से इसके भाव ऊपर चढ़े हैं. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,470 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई, जबकि 22 कैरेट सोना 1,27,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार करता दिखा.
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमतों में मजबूती देखी गई. हाजिर सोना 4,479.38 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर बना हुआ है. जानकारों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों के चलते निवेशकों का रुझान लगातार सुरक्षित संपत्तियों की ओर बढ़ रहा है, जिससे सोने को समर्थन मिल रहा है.
देश के अन्य बड़े शहरों की बात करें तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,320 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जबकि 22 कैरेट सोना 1,27,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिकता नजर आया. पुणे और बेंगलुरु में भी यही भाव देखने को मिले. अहमदाबाद और भोपाल में 24 कैरेट सोना 1,39,370 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,27,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों में सोने की कीमतें दिल्ली के समान स्तर पर दर्ज की गईं.
|शहर
|22 कैरेट सोने का आज का भाव
|24 कैरेट सोने का आज का भाव
|दिल्ली
|127860
|139470
|मुंबई
|127710
|139320
|अहमदाबाद
|127760
|139370
|चेन्नई
|127710
|139320
|कोलकाता
|127710
|139320
|हैदराबाद
|127710
|139320
|जयपुर
|127860
|139470
|भोपाल
|127760
|139370
|लखनऊ
|127860
|139470
|चंडीगढ़
|127860
|139470
विशेषज्ञों के अनुसार, साल 2025 के दौरान अब तक सोने की कीमतों में करीब 73.45 प्रतिशत की मजबूती देखी जा चुकी है. अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ाई है. अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी को पकड़ने की खबरों से भू-राजनीतिक माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया है. इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए हालिया बयानों ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव को हवा दी है. ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद सकता है या उस पर कब्जा कर सकता है, जिस पर डेनमार्क ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
चांदी का भाव आज
इन सभी घटनाओं का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ा है. निवेशक जोखिम भरे एसेट्स से दूरी बनाकर सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं. हालांकि, सोने के मुकाबले चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है. 10 जनवरी की सुबह चांदी का भाव 2,48,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 76.92 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया.
हालांकि, सालाना आधार पर चांदी ने सोने से बेहतर प्रदर्शन किया है और इसमें लगभग 164 प्रतिशत की मजबूती आई है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंचे दामों पर चांदी के विकल्प के तौर पर उद्योग कॉपर या निकल जैसी सस्ती धातुओं की ओर रुख कर सकते हैं. आने वाले दिनों में वैश्विक घटनाक्रम और डॉलर की चाल ही सोने-चांदी की कीमतों की दिशा तय करेगी.
यह भी पढ़ें- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट, एक हफ्ते में 9.8 अरब डॉलर कम, गोल्ड रिजर्व भी घटा