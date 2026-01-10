ETV Bharat / business

सोने की कीमतों में बंपर इजाफा, चांदी कमजोर, चेक करें अपने शहरों के लेटेस्ट रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में सोने की कीमतों ने एक बार फिर मजबूती दिखाई है. 10 जनवरी की सुबह भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के दामों में तेजी दर्ज की गई. वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ने से इसके भाव ऊपर चढ़े हैं. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,470 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई, जबकि 22 कैरेट सोना 1,27,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार करता दिखा. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमतों में मजबूती देखी गई. हाजिर सोना 4,479.38 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर बना हुआ है. जानकारों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों के चलते निवेशकों का रुझान लगातार सुरक्षित संपत्तियों की ओर बढ़ रहा है, जिससे सोने को समर्थन मिल रहा है. देश के अन्य बड़े शहरों की बात करें तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,320 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जबकि 22 कैरेट सोना 1,27,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिकता नजर आया. पुणे और बेंगलुरु में भी यही भाव देखने को मिले. अहमदाबाद और भोपाल में 24 कैरेट सोना 1,39,370 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,27,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों में सोने की कीमतें दिल्ली के समान स्तर पर दर्ज की गईं. शहर 22 कैरेट सोने का आज का भाव 24 कैरेट सोने का आज का भाव दिल्ली 127860 139470 मुंबई 127710 139320 अहमदाबाद 127760 139370 चेन्नई 127710 139320 कोलकाता 127710 139320 हैदराबाद 127710 139320 जयपुर 127860 139470 भोपाल 127760 139370 लखनऊ 127860 139470 चंडीगढ़ 127860 139470