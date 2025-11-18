ETV Bharat / business

गिर गए सोने और चांदी के भाव, क्या यह खरीदारी का है मौका ?

सोने और चांदी के भाव में गिरावट जारी है. क्या आपको इस समय सोना खरीदना चाहिए, पढ़ें पूरी खबर.

concept photo
कॉन्सेप्ट फोटो (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 18, 2025 at 6:56 PM IST

|

Updated : November 18, 2025 at 7:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : सोने और चांदी के भाव में लगातार गिरावट जारी है. पिछले तीन दिनों से इनकी कीमतें घट रही हैं. इस समय सोने का भाव 1,21,120 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी का भाव 1,51,652 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सोने के भाव प्रति 10 ग्राम 1.32 लाख रु. तक चले गए थे. उस भाव से तुलना करें तो कीमतें 10 हजार रुपये से अधिक घट चुकी हैं. हालांकि, पीटीआई न्यूज एजेंसी के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,25,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

इसी तरह से चांदी के वर्तमान भाव की बात करें तो इसकी कीमतें 1.70 लाख रु. प्रति किलो तक पहुंच गई थी, इस भाव से तुलना करें को इस समय यह 16 हजार रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक सस्ता हो चुका है.

सिर्फ इस साल की बात करें तो सोना 46018 रुपया प्रति 10 ग्राम और चांदी 67 हजार रु. प्रति किलोग्राम चढ़ गया था.

सोने के भाव में कमी होने की वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व का फैसला और घरेलू आपूर्ति है. इस समय डॉलर इंडेक्स 99.59 के स्तर पर है. सोने का भाव डॉलर में तय किया जाता है. जैसे-जैसे डॉलर मजबूत होता जाता है, दूसरे देश की करेंसियां कमजोर होती जाती हैं. यानी स्ट्रॉंग डॉलर है, तो दूसरे देश की करेंसी सस्ती हो जाती हैं. इसका दबाव सोने की कीमतों पर पड़ता है. विदेशी खरीदारी कम हो जाती है.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व बुधवार को ब्याज दर पर फैसला लेने वाला है. इसके द्वारा दिसंबर में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें धूमिल होने से निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा है. वैसे, जब-जब डॉलर मजबूत होता है, तब-तब सोने और चांदी की कीमतें गिरती हैं. क्योंकि दूसरी मुद्राओं में वस्तुओं की कीमतें महंगी हो जाती हैं.

ऑग्मोंट की शोध प्रमुख रेनिशा चैनानी ने कहा, "अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की घटती उम्मीदों के बीच, निवेशक इस सप्ताह जारी होने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से फेडरल रिजर्व की नीतिगत दिशा के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे सोने और चांदी में भारी बिकवाली देखी जा रही है."

उन्होंने कहा, "पिछले छह हफ्तों से अमेरिकी आंकड़ों की अनुपस्थिति और कई फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की आक्रामक टिप्पणियों के कारण दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो गई है."

मिराए एसेट शेयरखान के जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा, "फेडरल रिजर्व (फेड) के अधिकारियों की आक्रामक टिप्पणियों के बीच अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती को लेकर संदेह बना रहने से हाजिर सोने में लगातार चौथे दिन गिरावट जारी रही."

पीटीआई न्यूज एजेंसी के अनुसार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने के अनुबंधों का वायदा भाव 1,807 रुपये या 1.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,21,120 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. फरवरी 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 1,833 रुपये या 1.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,22,841 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. सोने की तरह ही चांदी के भाव में भी कमी आई है. इस समय चांदी की कीमतें 151652 रुपये प्रति किलोग्राम है.

मनी कंट्रोल की एक खबर के मुताबिक भारत में अक्टूबर के महीने में सोने का आयात तीन गुना बढ़ गया था. यह भी एक वजह है जिसने कीमतों को घटाने में मदद की है.

एक्सपर्ट मानते हैं कि सोने की कीमतों में तात्कालिक रूप से गिरावट भले ही है, लेकिन भाव में बड़ी गिरावट होगी, इसकी संभावना नहीं के बराबर है. इसकी वजह है- दुनिया भर में जारी तनाव और सभी देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीद. अमेरिका में बढ़ते कर्ज की वजह से भी सोने के भाव ऊंचे बने रहने की संभावना हैं.

आज सोने का भाव मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में लगभग 1,23,660 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,24,370 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोने का भाव 1,14,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है.

ये भी पढ़ें : 50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर

Last Updated : November 18, 2025 at 7:06 PM IST

TAGGED:

सोने और चांदी के भाव में गिरावट
GOLD RATE DOWN
GOLD AND SILVER RATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.