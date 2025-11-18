ETV Bharat / business

गिर गए सोने और चांदी के भाव, क्या यह खरीदारी का है मौका ?

नई दिल्ली : सोने और चांदी के भाव में लगातार गिरावट जारी है. पिछले तीन दिनों से इनकी कीमतें घट रही हैं. इस समय सोने का भाव 1,21,120 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी का भाव 1,51,652 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सोने के भाव प्रति 10 ग्राम 1.32 लाख रु. तक चले गए थे. उस भाव से तुलना करें तो कीमतें 10 हजार रुपये से अधिक घट चुकी हैं. हालांकि, पीटीआई न्यूज एजेंसी के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,25,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

इसी तरह से चांदी के वर्तमान भाव की बात करें तो इसकी कीमतें 1.70 लाख रु. प्रति किलो तक पहुंच गई थी, इस भाव से तुलना करें को इस समय यह 16 हजार रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक सस्ता हो चुका है.

सिर्फ इस साल की बात करें तो सोना 46018 रुपया प्रति 10 ग्राम और चांदी 67 हजार रु. प्रति किलोग्राम चढ़ गया था.

सोने के भाव में कमी होने की वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व का फैसला और घरेलू आपूर्ति है. इस समय डॉलर इंडेक्स 99.59 के स्तर पर है. सोने का भाव डॉलर में तय किया जाता है. जैसे-जैसे डॉलर मजबूत होता जाता है, दूसरे देश की करेंसियां कमजोर होती जाती हैं. यानी स्ट्रॉंग डॉलर है, तो दूसरे देश की करेंसी सस्ती हो जाती हैं. इसका दबाव सोने की कीमतों पर पड़ता है. विदेशी खरीदारी कम हो जाती है.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व बुधवार को ब्याज दर पर फैसला लेने वाला है. इसके द्वारा दिसंबर में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें धूमिल होने से निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा है. वैसे, जब-जब डॉलर मजबूत होता है, तब-तब सोने और चांदी की कीमतें गिरती हैं. क्योंकि दूसरी मुद्राओं में वस्तुओं की कीमतें महंगी हो जाती हैं.

ऑग्मोंट की शोध प्रमुख रेनिशा चैनानी ने कहा, "अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की घटती उम्मीदों के बीच, निवेशक इस सप्ताह जारी होने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से फेडरल रिजर्व की नीतिगत दिशा के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे सोने और चांदी में भारी बिकवाली देखी जा रही है."

उन्होंने कहा, "पिछले छह हफ्तों से अमेरिकी आंकड़ों की अनुपस्थिति और कई फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की आक्रामक टिप्पणियों के कारण दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो गई है."