ETV Bharat / business

सोने की चमक पड़ी फीकी, डॉलर हुआ मजबूत तो औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम

नई दिल्ली: अमेरिकी डॉलर में मजबूती के चलते गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई. मजबूत डॉलर के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ग्रीनबैक में कीमत वाले बुलियन अन्य देशों के खरीदारों के लिए महंगे हो गए, जिससे मांग पर दबाव देखा गया.

एमसीएक्स पर क्या रहे भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल वायदा सोना 0.24 प्रतिशत गिरकर 1,58,371 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं मार्च वायदा चांदी 0.72 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,61,124 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी. कारोबार के दौरान दोनों धातुओं में सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव रहा.

डॉलर इंडेक्स में तेजी

डॉलर इंडेक्स बढ़कर 96.94 पर पहुंच गया, जो पिछले सत्र में 96.83 था. अमेरिका से आए मजबूत रोजगार आंकड़ों ने डॉलर को सहारा दिया. जनवरी में उम्मीद से ज्यादा रोजगार सृजन हुआ और बेरोजगारी दर घटकर 4.3 प्रतिशत पर आ गई. इससे संकेत मिलता है कि अमेरिकी श्रम बाजार स्थिर है और फेडरल रिजर्व फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव से बच सकता है.

मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी विश्लेषक मनव मोदी ने कहा कि पिछले 13 महीनों में पेरोल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी जरूर दिखी है, लेकिन संशोधित आंकड़ों के अनुसार 2025 में अर्थव्यवस्था में पहले बताए गए 5,84,000 नौकरियों के बजाय 1,81,000 नौकरियां ही जुड़ीं. इससे रोजगार बाजार की वास्तविक स्थिति थोड़ी संतुलित नजर आती है.