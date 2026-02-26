ETV Bharat / business

सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! भारी तेजी के बाद आज आई गिरावट, चेक करें नए रेट्स

हैदराबाद: भारतीय वायदा बाजार (MCX) में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई. पिछले कुछ सत्रों में आई जोरदार तेजी के बाद निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली के कारण दोनों कीमती धातुएं एक सीमित दायरे में कारोबार कर रही हैं. हालांकि, वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने कीमतों में बड़ी गिरावट को रोक दिया है.

बाजार का ताजा हाल

गुरुवार को MCX पर सोना अप्रैल वायदा 0.25% की गिरावट के साथ ₹1,60,741 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर देखा गया. वहीं, चांदी मार्च वायदा में 1.16% की अधिक गिरावट रही और यह ₹2,65,200 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोने में 0.74% और चांदी में 3% की भारी बढ़त दर्ज की गई थी, जिसके बाद आज निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर बिकवाली करना बेहतर समझा.

कीमतों को सहारा देने वाले प्रमुख कारक

डॉलर इंडेक्स में गिरावट

डॉलर इंडेक्स 0.13% गिरकर 97.58 के स्तर पर आ गया है. डॉलर के कमजोर होने से अन्य मुद्राओं वाले खरीदारों के लिए सोना-चांदी सस्ते हो जाते हैं, जिससे मांग को समर्थन मिलता है.

टैरिफ और व्यापार अनिश्चितता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त टैरिफ नीतियों और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के अलग रुख ने बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है. कुछ देशों पर टैरिफ 15% या उससे अधिक होने की संभावना से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की चमक बढ़ी है.

भू-राजनीतिक तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य जमावड़े ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है. 27 फरवरी को जिनेवा में होने वाली परमाणु वार्ता के तीसरे दौर पर सभी की नजरें टिकी हैं.