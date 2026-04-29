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सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, US Fed के फैसले से पहले कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव, देखें आज के भाव

मुंबई: वैश्विक बाजारों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) द्वारा ब्याज दरों पर लिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसले से ठीक पहले आज घरेलू वायदा बाजार (MCX) में सोना और चांदी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं. हालांकि, दोनों कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है और वे एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रही हैं.

MCX पर सोने का हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जून वायदा का सोना आज सुबह तेजी के साथ 1,50,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला. यह पिछले बंद भाव 1,50,027 रुपये के मुकाबले 0.46 फीसदी की बढ़त थी. हालांकि, शुरुआती बढ़त के बाद बाजार में बिकवाली का दबाव देखा गया. सुबह 11:30 बजे तक सोना मामूली गिरावट के साथ 1,49,971 रुपये के स्तर पर आ गया. आज के सत्र में सोने ने अब तक 1,51,527 रुपये का उच्चतम और 1,49,720 रुपये का न्यूनतम स्तर छुआ है.

चांदी में दिखी चमक

सोने के मुकाबले चांदी में आज बेहतर मजबूती देखी जा रही है. जुलाई वायदा की चांदी 0.34 फीसदी की तेजी के साथ 2,43,589 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली. खबर लिखे जाने तक चांदी 2,38,738 रुपये के आसपास कारोबार कर रही थी, जो पिछले दिन के मुकाबले करीब 0.6 फीसदी या 1,393 रुपये की बढ़त दर्शाता है. चांदी का आज का उच्चतम स्तर 2,38,750 रुपये दर्ज किया गया.