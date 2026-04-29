ETV Bharat / business

सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, US Fed के फैसले से पहले कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव, देखें आज के भाव

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले MCXपर सोना ₹1,50,000 और चांदी ₹2,38,738 के पास सीमित दायरे में मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं.

ं
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: वैश्विक बाजारों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) द्वारा ब्याज दरों पर लिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसले से ठीक पहले आज घरेलू वायदा बाजार (MCX) में सोना और चांदी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं. हालांकि, दोनों कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है और वे एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रही हैं.

MCX पर सोने का हाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जून वायदा का सोना आज सुबह तेजी के साथ 1,50,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला. यह पिछले बंद भाव 1,50,027 रुपये के मुकाबले 0.46 फीसदी की बढ़त थी. हालांकि, शुरुआती बढ़त के बाद बाजार में बिकवाली का दबाव देखा गया. सुबह 11:30 बजे तक सोना मामूली गिरावट के साथ 1,49,971 रुपये के स्तर पर आ गया. आज के सत्र में सोने ने अब तक 1,51,527 रुपये का उच्चतम और 1,49,720 रुपये का न्यूनतम स्तर छुआ है.

चांदी में दिखी चमक
सोने के मुकाबले चांदी में आज बेहतर मजबूती देखी जा रही है. जुलाई वायदा की चांदी 0.34 फीसदी की तेजी के साथ 2,43,589 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली. खबर लिखे जाने तक चांदी 2,38,738 रुपये के आसपास कारोबार कर रही थी, जो पिछले दिन के मुकाबले करीब 0.6 फीसदी या 1,393 रुपये की बढ़त दर्शाता है. चांदी का आज का उच्चतम स्तर 2,38,750 रुपये दर्ज किया गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार और विशेषज्ञों की राय
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी का रुख है. कॉमेक्स पर सोना $4,616 प्रति औंस और चांदी $73.81 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने को 1,50,000 से 1,51,000 रुपये के स्तर पर कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है. यदि सोना 1,51,000 रुपये के ऊपर टिकने में कामयाब होता है, तो यह 1,53,000 रुपये तक जा सकता है. वहीं, नीचे की ओर 1,49,000 रुपये का स्तर टूटने पर बड़ी गिरावट की संभावना है.

बाजार में अनिश्चितता का कारण
निवेशक फिलहाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कमेंट्री का इंतजार कर रहे हैं. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच फेड का ब्याज दरों पर रुख यह तय करेगा कि डॉलर इंडेक्स में कितनी मजबूती आती है. आमतौर पर मजबूत डॉलर सोने की कीमतों पर दबाव डालता है. विशेषज्ञों ने निवेशकों को मौजूदा अनिश्चितता के माहौल में सावधानी बरतने और स्टॉप-लॉस के साथ व्यापार करने की सलाह दी है.

यह भी पढ़ें- FSSAI Draft: प्लास्टिक की जगह अब 'कागज' में आएगा पान मसाला, जानें क्या है सरकार का नया प्लान

TAGGED:

MCX
US FED INTEREST RATE
GOLD AND SILVER PRICE TODAY
GOLD PRICE TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.