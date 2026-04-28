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सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! कीमतों में आई गिरावट, एक ही दिन में इतने हजार टूटे दाम

मुंबई: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय बाजारों में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों कीमती धातुएं अपने ऊपरी स्तरों से 2 प्रतिशत तक फिसल गईं.

MCX पर कीमतों का हाल

मंगलवार को MCX पर जून वायदा सोने में भारी बिकवाली देखी गई. पीली धातु ₹1,50,450 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे लो तक गिर गई, जो पिछले बंद से 0.83 प्रतिशत या ₹1,271 की गिरावट है. हालांकि, दिन के दौरान इसने ₹1,51,802 का उच्च स्तर भी छुआ, लेकिन टिक नहीं सकी. खबर लिखे जाने तक सोना ₹1,50,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा था.

चांदी की स्थिति और भी नाजुक रही. मई वायदा चांदी 2.16 प्रतिशत या ₹5,224 की भारी गिरावट के साथ ₹2,36,600 प्रति किलोग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गई. अंतिम आंकड़ों के अनुसार, चांदी ₹2,37,600 पर टिकी थी.

क्रूड की तेजी ने बढ़ाई चिंता

कीमती धातुओं में इस गिरावट का मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई आग है. ब्रेंट क्रूड एक बार फिर $110 के स्तर को पार कर $111.31 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो इसके 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है. वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड भी 2.53 प्रतिशत बढ़कर $98.81 पर कारोबार कर रहा है. बाजार जानकारों का मानना है कि तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई के डर को बढ़ा रही हैं, जिससे निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने के बजाय अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं.