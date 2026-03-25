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सोने-चांदी की कीमतों में लगी आग! MCX पर सोना ₹5,600 और चांदी ₹13,000 से ज्यादा महंगी

मुंबई: पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी तनाव और कूटनीतिक अनिश्चितता के बीच बुधवार को भारतीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बहुमूल्य धातुओं—सोने और चांदी—की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई. घरेलू बाजार (MCX) पर चांदी की कीमतों में 6 प्रतिशत तक का उछाल आया, जबकि सोना भी 4 प्रतिशत से अधिक मजबूत हुआ.

बाजार का हाल: रिकॉर्ड स्तर की ओर कदम

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बुधवार सुबह सोने के अप्रैल वायदा में भारी लिवाली देखी गई. सुबह 10:26 बजे तक सोना ₹5,658 की बढ़त के साथ ₹1,44,570 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया. सत्र के दौरान इसमें मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया और यह ₹1,44,410 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया.

चांदी की चमक सोने से भी अधिक तेज रही. मई वायदा की चांदी में ₹13,228 की भारी वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इसकी कीमत ₹2,14,500 प्रति किलोग्राम के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) में भी यही रुझान रहा, जहां सोना 4.48% बढ़कर $4,633.17 और चांदी 7.5% की छलांग लगाकर $74.8 पर पहुंच गई.

कीमतों में उछाल के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कीमतों में इस अचानक तेजी के पीछे पश्चिम एशिया से जुड़ी विरोधाभासी खबरें हैं:

15-सूत्रीय युद्धविराम योजना

खबरों के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को 15-सूत्रीय युद्धविराम का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद-बगेर गालिबाफ ने इन खबरों को खारिज कर दिया है, जिससे बाजार में असमंजस और डर का माहौल बना.