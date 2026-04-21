ETV Bharat / business

सोना-चांदी खरीदारों के लिए बड़ी खबर! आज बाजार में आई गिरावट, देखें ताजा भाव

नई दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार (MCX) में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, हाजिर बाजार में मांग की कमी और वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण निवेशकों ने अपने सौदों को कम किया, जिसका सीधा असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ा.

MCX पर कीमतों का हाल

भारतीय बाजार में सोने के भाव में गिरावट का रुख रहा. MCX पर 5 जून के सोने के वायदा अनुबंधों में 0.34 प्रतिशत या 528 रुपये की कमी देखी गई, जिससे यह 1,53,415 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, चांदी में गिरावट और भी गहरी रही. 5 मई के चांदी वायदा अनुबंधों में लगभग 0.92 प्रतिशत यानी 2,335 रुपये की गिरावट आई, जिससे कीमतें 2,50,210 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गईं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

वैश्विक बाजार में भी कीमती धातुओं के लिए माहौल नकारात्मक रहा. न्यूयॉर्क में सोने का वायदा भाव 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,794.27 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया. वहीं, चांदी भी वैश्विक दबाव से नहीं बच सकी और 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79.29 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती और केंद्रीय बैंकों की नीतियों को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की बजाय बिकवाली की ओर धकेला है.