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सोना-चांदी खरीदारों के लिए बड़ी खबर! आज बाजार में आई गिरावट, देखें ताजा भाव

वैश्विक अनिश्चितता और सख्त अमेरिकी नीति के कारण सोने-चांदी की कीमतों में 1% तक की गिरावट आई, जिससे एमसीएक्स पर इनके भाव गिर गए.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 1:30 PM IST

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नई दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार (MCX) में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, हाजिर बाजार में मांग की कमी और वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण निवेशकों ने अपने सौदों को कम किया, जिसका सीधा असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ा.

MCX पर कीमतों का हाल
भारतीय बाजार में सोने के भाव में गिरावट का रुख रहा. MCX पर 5 जून के सोने के वायदा अनुबंधों में 0.34 प्रतिशत या 528 रुपये की कमी देखी गई, जिससे यह 1,53,415 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, चांदी में गिरावट और भी गहरी रही. 5 मई के चांदी वायदा अनुबंधों में लगभग 0.92 प्रतिशत यानी 2,335 रुपये की गिरावट आई, जिससे कीमतें 2,50,210 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गईं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर
वैश्विक बाजार में भी कीमती धातुओं के लिए माहौल नकारात्मक रहा. न्यूयॉर्क में सोने का वायदा भाव 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,794.27 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया. वहीं, चांदी भी वैश्विक दबाव से नहीं बच सकी और 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79.29 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती और केंद्रीय बैंकों की नीतियों को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की बजाय बिकवाली की ओर धकेला है.

बाजार में बना रह सकता है उतार-चढ़ाव
विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक बाजार में इसी तरह का उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. जब तक हाजिर मांग में सुधार नहीं होता या वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा आर्थिक बदलाव नहीं आता, तब तक सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी की संभावना कम है. रिटेल खरीदारों के लिए यह छोटी गिरावट खरीदारी का अवसर हो सकती है, लेकिन बड़े निवेशकों के लिए अभी 'इंतजार करो और देखो' की स्थिति बनी हुई है.

कच्चे तेल में भी गिरावट
कीमती धातुओं के साथ-साथ ऊर्जा बाजार में भी सुस्ती देखी गई. ब्रेंट क्रूड वायदा 1.71 प्रतिशत गिरकर 93.84 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85.5 डॉलर पर कारोबार कर रहा था.

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