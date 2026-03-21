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भरभरा कर गिरे सोने-चांदी के रेट, एक ही हफ्ते में गोल्ड ₹9,000 से ज्यादा सस्ता, जानें क्या हैं नए रेट्स

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार के लिए यह सप्ताह किसी बड़े वित्तीय झटके से कम नहीं रहा. लगातार जारी मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग) और अमेरिकी डॉलर में आई रिकॉर्ड मजबूती के चलते सोने की कीमतों में इस सप्ताह 5.89 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई. ऊंचे स्तरों पर निवेशकों द्वारा की गई बिकवाली ने कीमती धातुओं की चमक को फीका कर दिया है.

बाजार के ताज़ा आंकड़े: MCX और हाजिर भाव

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बाजार में मिला-जुला रुख रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड अप्रैल वायदा में मामूली 0.23 प्रतिशत की बढ़त देखी गई और यह ₹1,44,825 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके विपरीत, MCX सिल्वर मई वायदा में 1.72 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई और यह ₹2,27,470 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया.

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,56,436 थी, जो शुक्रवार तक गिरकर ₹1,47,218 पर आ गई. यानी महज पांच दिनों में हाजिर बाजार में सोना करीब ₹9,218 प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है.