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सोना-चांदी की कीमतों में लगी आग! 24 घंटे में चांदी ₹8,540 महंगी, चेक करें आज की लेटेस्ट रेट लिस्ट

हैदराबाद: पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की नई उम्मीदों के बीच शुक्रवार को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई. दोनों कीमती धातुओं में 3 प्रतिशत तक का उछाल दर्ज किया गया, जिससे निवेशकों को पिछले सत्र की भारी गिरावट से बड़ी राहत मिली है.

MCX पर कीमतों का हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचें पर अप्रैल वायदा सोने की कीमतों में सुबह के सत्र में जोरदार तेजी आई. सुबह करीब 10:45 बजे सोना 2.30 प्रतिशत या 3,348 रुपये की बढ़त के साथ 1,48,302 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया. हालांकि, सत्र के दौरान इसमें कुछ उतार-चढ़ाव देखा गया और यह 1,47,534 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आया.

चांदी की चमक सोने से भी अधिक रही. मई वायदा चांदी की कीमतों में 3.68 प्रतिशत यानी 8,540 रुपये की भारी तेजी देखी गई, जिससे भाव 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को छू गया. पिछले सत्र में चांदी गिरकर 2.20 लाख रुपये के करीब पहुंच गई थी, जहां से इसने शानदार रिकवरी की है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति

वैश्विक बाजारों में भी तेजी का रुख रहा. कोमेक्स पर सोना 2.40 प्रतिशत बढ़कर 4,716 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी 3.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73.78 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी.