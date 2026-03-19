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सोना-चांदी हुआ सस्ता; रिकॉर्ड ऊंचाई से औंधे मुंह गिरी कीमतें, गोल्ड ₹1.47 लाख के करीब

हैदराबाद: अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और घरेलू स्तर पर भारी मुनाफावसूली के चलते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज दोपहर के सत्र में कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई. सोने का वायदा भाव 3.53 फीसदी या 5,398 रुपये की भारी गिरावट के साथ 1,47,627 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड करता दिखा.

वहीं, चांदी की स्थिति और भी खराब रही. घरेलू वायदा बाजार में चांदी 6 फीसदी या 14,891 रुपये टूटकर 2,33,303 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई.

15 दिनों में भारी नुकसान

आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 15 दिनों में कीमती धातुओं ने अपनी चमक काफी खो दी है. पिछले 15 दिनों के भीतर सोने की कीमतों में 14,029 रुपये प्रति 10 ग्राम की कटौती हुई है. चांदी का भाव इसी अवधि में 32,257 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी गिरावट पिछले कई महीनों में नहीं देखी गई थी.

हाजिर बाजार के ताजा भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज विभिन्न शुद्धता वाले सोने के भाव कुछ इस प्रकार रहे.