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आसमान पर पहुंचे सोने के दाम, अक्षय तृतीया से पहले खरीदारों को लगा बड़ा झटका, फटाफट चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट रेट

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में एक बार फिर जोरदार तेजी दर्ज की गई. पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव में नरमी के संकेतों और वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू बाजार में सोने के भाव अपने नए रिकॉर्ड स्तर की ओर अग्रसर हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत में ₹1,470 की बड़ी बढ़त देखी गई, जिसके बाद भाव ₹1,54,080 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए.

वैश्विक घटनाक्रमों का बाजार पर असर

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में यह उछाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिवसीय युद्धविराम की खबरों के बाद आया है. इसके अतिरिक्त, वाशिंगटन और तेहरान के बीच संभावित कूटनीतिक समझौते की सुगबुगाहट ने भी निवेशकों के सेंटीमेंट को प्रभावित किया है. हालांकि युद्धविराम से तनाव कम होने की उम्मीद है, लेकिन बाजार में 'सुरक्षित निवेश' के रूप में सोने की मांग निरंतर बनी हुई है.

महानगरों में आज के भाव

देश के विभिन्न हिस्सों में कर संरचना और स्थानीय मांग के आधार पर कीमतों में भिन्नता देखी गई

चेन्नई: दक्षिण भारतीय बाजार में सबसे अधिक तेजी रही, यहां 24 कैरेट सोना ₹1,750 चढ़कर ₹1,55,130 प्रति 10 ग्राम पर बिका. 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,42,202 दर्ज की गई.

मुंबई और हैदराबाद: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,53,930 प्रति 10 ग्राम रहा. यहां कीमतों में ₹1,470 की वृद्धि दर्ज की गई.