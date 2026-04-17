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आसमान पर पहुंचे सोने के दाम, अक्षय तृतीया से पहले खरीदारों को लगा बड़ा झटका, फटाफट चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट रेट

भारत में सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर, दिल्ली में 24 कैरेट ₹1,54,080 पहुंचा. अक्षय तृतीया और वैश्विक शांति के बीच भारी उछाल.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 1:55 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 2:02 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में एक बार फिर जोरदार तेजी दर्ज की गई. पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव में नरमी के संकेतों और वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू बाजार में सोने के भाव अपने नए रिकॉर्ड स्तर की ओर अग्रसर हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत में ₹1,470 की बड़ी बढ़त देखी गई, जिसके बाद भाव ₹1,54,080 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए.

वैश्विक घटनाक्रमों का बाजार पर असर
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में यह उछाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिवसीय युद्धविराम की खबरों के बाद आया है. इसके अतिरिक्त, वाशिंगटन और तेहरान के बीच संभावित कूटनीतिक समझौते की सुगबुगाहट ने भी निवेशकों के सेंटीमेंट को प्रभावित किया है. हालांकि युद्धविराम से तनाव कम होने की उम्मीद है, लेकिन बाजार में 'सुरक्षित निवेश' के रूप में सोने की मांग निरंतर बनी हुई है.

महानगरों में आज के भाव
देश के विभिन्न हिस्सों में कर संरचना और स्थानीय मांग के आधार पर कीमतों में भिन्नता देखी गई

चेन्नई: दक्षिण भारतीय बाजार में सबसे अधिक तेजी रही, यहां 24 कैरेट सोना ₹1,750 चढ़कर ₹1,55,130 प्रति 10 ग्राम पर बिका. 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,42,202 दर्ज की गई.

मुंबई और हैदराबाद: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,53,930 प्रति 10 ग्राम रहा. यहां कीमतों में ₹1,470 की वृद्धि दर्ज की गई.

कोलकाता और बेंगलुरु: इन शहरों में भी बाजार का रुख सकारात्मक रहा और 24 कैरेट सोने की कीमतें ₹1,53,930 के स्तर पर टिकी रहीं.

अक्षय तृतीया और घरेलू मांग
भारत में आगामी अक्षय तृतीया के त्यौहार को देखते हुए सर्राफा बाजारों में रौनक काफी बढ़ गई है. ज्वेलर्स का मानना है कि शादियों के सीजन और त्यौहारों की वजह से मांग में आई तेजी ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू स्तर पर भाव को गिरने नहीं दिया है. 22 कैरेट सोना, जिसका उपयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने में होता है, आज अधिकांश शहरों में ₹1,41,100 से ₹1,41,250 के दायरे में कारोबार कर रहा है.

निवेशकों के लिए भविष्य की राह
कमोडिटी विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब तक वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाती, तब तक सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे 'सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान' (SIP) के जरिए डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ में निवेश पर विचार करें.

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Last Updated : April 17, 2026 at 2:02 PM IST

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