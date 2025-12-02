ETV Bharat / business

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी, जानें क्या हैं आज के भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 10 रुपए और 22 कैरेट गोल्ड भी 10 रुपए महंगा हुआ. पिछले दो दिनों में 24 कैरेट सोने के भाव 660 रुपए और 22 कैरेट गोल्ड के भाव 610 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं. विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित कटौती से सोने की मांग बढ़ रही है और निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने में निवेश कर रहे हैं. देश के प्रमुख शहरों में सोने के भाव में हल्की भिन्नता देखी जा रही है. दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,19,760 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट गोल्ड 1,30,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोना 1,19,610 रुपए और 24 कैरेट गोल्ड 1,30,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है. चेन्नई में सोने के भाव सबसे अधिक हैं, जहां 22 कैरेट सोना 1,20,710 रुपए और 24 कैरेट गोल्ड 1,31,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. सिटीवाइज गोल्ड के भाव (10 ग्राम) शहर 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव दिल्ली ₹1,19,760 ₹1,30,640 मुंबई ₹1,19,610 ₹1,30,490 कोलकाता ₹1,19,610 ₹1,30,490 चेन्नई ₹1,20,710 ₹1,31,680 बेंगलुरु ₹1,19,610 ₹1,30,490 हैदराबाद ₹1,19,610 ₹1,30,490 लखनऊ ₹1,19,760 ₹1,30,640 पटना ₹1,19,660 ₹1,30,540 जयपुर ₹1,19,760 ₹1,30,640 अहमदाबाद ₹1,19,660 ₹1,30,540