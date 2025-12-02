सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी, जानें क्या हैं आज के भाव
सोने और चांदी के भाव में आज लगातार दूसरे दिन तेजी दिखी. चेक करें देश के अहम शहरों में सोने का क्या भाव है.
Published : December 2, 2025 at 11:43 AM IST
हैदराबाद: अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 10 रुपए और 22 कैरेट गोल्ड भी 10 रुपए महंगा हुआ. पिछले दो दिनों में 24 कैरेट सोने के भाव 660 रुपए और 22 कैरेट गोल्ड के भाव 610 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं. विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित कटौती से सोने की मांग बढ़ रही है और निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने में निवेश कर रहे हैं.
देश के प्रमुख शहरों में सोने के भाव में हल्की भिन्नता देखी जा रही है. दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,19,760 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट गोल्ड 1,30,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोना 1,19,610 रुपए और 24 कैरेट गोल्ड 1,30,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है. चेन्नई में सोने के भाव सबसे अधिक हैं, जहां 22 कैरेट सोना 1,20,710 रुपए और 24 कैरेट गोल्ड 1,31,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.
सिटीवाइज गोल्ड के भाव (10 ग्राम)
|शहर
|22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव
|24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव
|दिल्ली
|₹1,19,760
|₹1,30,640
|मुंबई
|₹1,19,610
|₹1,30,490
|कोलकाता
|₹1,19,610
|₹1,30,490
|चेन्नई
|₹1,20,710
|₹1,31,680
|बेंगलुरु
|₹1,19,610
|₹1,30,490
|हैदराबाद
|₹1,19,610
|₹1,30,490
|लखनऊ
|₹1,19,760
|₹1,30,640
|पटना
|₹1,19,660
|₹1,30,540
|जयपुर
|₹1,19,760
|₹1,30,640
|अहमदाबाद
|₹1,19,660
|₹1,30,540
चांदी की कीमतों में भी तेजी जारी है. दिल्ली में चांदी आज ₹1,88,100 प्रति किलोग्राम पर बिक रही है. पिछले दो दिनों में चांदी के भाव 3,100 रुपए बढ़ चुके हैं. इससे पहले चांदी एक दिन स्थिर रही थी और उससे पहले लगातार पांच दिनों में प्रति किलोग्राम चांदी 22,000 रुपए महंगी हुई थी. मुंबई और कोलकाता में भी चांदी इसी भाव पर बिक रही है, जबकि चेन्नई में यह ₹1,96,100 प्रति किलोग्राम पर बिक रही है.
भविष्य के रुझानों को लेकर गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन ने सोने का पॉजिटिव आउटलुक जताया है. गोल्डमैन सैक्स के सर्वे में शामिल करीब 70% ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मानना है कि 2026 में सोने की कीमतें नई ऊंचाई तक जा सकती हैं. सर्वे के अनुसार, 36% निवेशकों का अनुमान है कि 2026 के अंत तक सोना प्रति औंस $5,000 के पार जा सकता है. जेपी मॉर्गन का कहना है कि अगले साल की अंतिम तिमाही में सोना प्रति औंस $5,055 तक पहुंच सकता है. मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि सोने का भाव $4,400 प्रति औंस के आसपास रहेगा.
फिलहाल भारत में सोना ₹4,250 प्रति ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और वैश्विक मांग के चलते सोने और चांदी की कीमतों में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है.
