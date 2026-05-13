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सोने और चांदी के भाव में फिर आई तेजी, चांदी तीन लाख प्रति किलोग्राम और सोना 1.62 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंचा

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है. इसे 15 फीसदी कर दिया गया है. इससे पहले यह छह फीसदी था. इस फैसले के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल के साथ शुरुआत हुई. इस समय चांदी की कीमत 3 लाख प्रति किलोग्राम है. अलग-अलग शहरों में अलग-अलग रेट है, इसमें मामूली अंतर देखा जा सकता है. औसतन 24 कैरेट सोने की कीमत 1.62 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही है. 22 कैरेट सोना 1,45,160 रुपये पर पहुंच गया है. 18 कैरेट वाला सोना 1,20,500 रुपये पर है. जहां तक चांदी की बात है, तो यह 3 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. एक दिन पहले के भाव से तुलना करें तो चांदी करीब 18 हजार रुपये अधिक प्रति किलो महंगी हो गई, जबकि सोने के दाम में भी 9 हजार रुपये अधिक प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है. हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹16,398 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना: ₹14,515 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना: ₹12,305 प्रति ग्राम है. कीमतों में बढ़ने की वजह - मुद्रा में उतार-चढ़ाव (भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर) और डिमांड प्रमुख कारण हैं. ऊपर से सरकार ने सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया है. वित्त मंत्रालय ने क्या कहा वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 13 मई से सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) और कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (एआईडीसी) में वृद्धि की गई है. पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद एवं विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपायों के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के बाद यह अधिसूचना जारी हुई है. सूत्रों ने कहा कि इस कदम से सरकार उभरते जोखिमों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करने तथा चालू खाते पर दबाव और बढ़ने से पहले संभावित बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता कम करने का प्रयास कर रही है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक मई को समाप्त सप्ताह में घटकर 690 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जो 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 728.49 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था. इसके बाद पश्चिम एशिया युद्ध शुरू हुआ जिससे महंगे आयात के कारण रुपये पर दबाव पड़ा है.