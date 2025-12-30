सोना हुआ सस्ता तो बाजार में मची हलचल, खरीदारों की बढ़ी दिलचस्पी
Published : December 30, 2025 at 10:47 AM IST
हैदराबाद: घरेलू कमोडिटी बाजार में मंगलवार को सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई. सोमवार को आई भारी गिरावट के बाद निवेशकों और ज्वैलर्स की मजबूत स्पॉट डिमांड के चलते कीमती धातुओं में फिर से खरीदारी लौटी. इसका असर सीधे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर देखने को मिला, जहां शुरुआती कारोबार में ही दोनों धातुएं मजबूती के साथ ट्रेड करती नजर आईं.
MCX पर सोना-चांदी का हाल
एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 0.54% की तेजी के साथ ₹1,35,668 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिखा. वहीं, चांदी में और भी तेज उछाल देखने को मिला. मार्च फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी 3.81% चढ़कर ₹2,32,970 प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक संकेतों के साथ-साथ घरेलू स्तर पर मांग में सुधार ने कीमतों को सहारा दिया है.
सोमवार को क्यों आई थी गिरावट
इससे पहले सोमवार को सोना और चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी. फरवरी एक्सपायरी वाला सोना 3.5% टूटकर ₹1,34,942 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, मार्च एक्सपायरी वाली चांदी 6.40% की भारी गिरावट के साथ ₹2,24,429 प्रति किलो पर आ गई थी. मुनाफावसूली और कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते निवेशकों ने उस दिन बिकवाली को तरजीह दी थी.
प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव
गुड रिटर्न्स के मुताबिक, 30 दिसंबर को चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹1,37,460 और 22 कैरेट सोना ₹1,26,000 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,36,200 और 22 कैरेट सोना ₹1,24,850 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹1,36,350 और 22 कैरेट सोना ₹1,25,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है. वहीं, वडोदरा और अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना ₹1,36,250 और 22 कैरेट सोना ₹1,24,900 प्रति 10 ग्राम चल रहा है.
|शहर
|24 कैरेट सोना ( ₹ / 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना ( ₹ / 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,37,460
|₹1,26,000
|कोलकाता
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|मुंबई
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|हैदराबाद
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|बेंगलुरु
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|केरल
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|पुणे
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|दिल्ली
|₹1,36,350
|₹1,25,000
|अहमदाबाद
|₹1,36,250
|₹1,24,900
|वडोदरा
|₹1,36,250
|₹1,24,900
आगे क्या रह सकता है रुझान
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्पॉट डिमांड बनी रहती है और वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलते हैं, तो आने वाले दिनों में सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ मजबूती देखने को मिल सकती है. निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहकर बाजार पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है.
