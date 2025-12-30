ETV Bharat / business

सोना हुआ सस्ता तो बाजार में मची हलचल, खरीदारों की बढ़ी दिलचस्पी

हैदराबाद: घरेलू कमोडिटी बाजार में मंगलवार को सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई. सोमवार को आई भारी गिरावट के बाद निवेशकों और ज्वैलर्स की मजबूत स्पॉट डिमांड के चलते कीमती धातुओं में फिर से खरीदारी लौटी. इसका असर सीधे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर देखने को मिला, जहां शुरुआती कारोबार में ही दोनों धातुएं मजबूती के साथ ट्रेड करती नजर आईं.

MCX पर सोना-चांदी का हाल

एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 0.54% की तेजी के साथ ₹1,35,668 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिखा. वहीं, चांदी में और भी तेज उछाल देखने को मिला. मार्च फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी 3.81% चढ़कर ₹2,32,970 प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक संकेतों के साथ-साथ घरेलू स्तर पर मांग में सुधार ने कीमतों को सहारा दिया है.

सोमवार को क्यों आई थी गिरावट

इससे पहले सोमवार को सोना और चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी. फरवरी एक्सपायरी वाला सोना 3.5% टूटकर ₹1,34,942 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, मार्च एक्सपायरी वाली चांदी 6.40% की भारी गिरावट के साथ ₹2,24,429 प्रति किलो पर आ गई थी. मुनाफावसूली और कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते निवेशकों ने उस दिन बिकवाली को तरजीह दी थी.

प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव

गुड रिटर्न्स के मुताबिक, 30 दिसंबर को चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹1,37,460 और 22 कैरेट सोना ₹1,26,000 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,36,200 और 22 कैरेट सोना ₹1,24,850 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया.