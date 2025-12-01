ETV Bharat / business

सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार को गिरावट, देखें आज के ताजा रेट

बड़े शहरों में सोने का आज का भाव दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु सहित देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें इस प्रकार हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि एक सप्ताह में सोने की कीमत में 24 कैरेट के लिए 3,980 रुपये और 22 कैरेट के लिए 3,650 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि सोमवार को हल्की गिरावट दर्ज होने से निवेशकों और खरीदारों की नजरें स्थिर बाजार पर बनी हुई हैं.

नई दिल्ली: सप्ताह के पहले दिन सोमवार को देश में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,29,960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,19,140 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,29,810 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का भाव 1,18,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही कारक असर डाल रहे हैं. दिसंबर में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना के चलते निवेशक सोने जैसी सुरक्षित संपत्ति में निवेश बढ़ा सकते हैं. फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की आगामी बैठक 9-10 दिसंबर को होने जा रही है, जिसका असर सोने और चांदी के भाव पर देखा जा सकता है.

चांदी की कीमतों में भी गिरावट

सोने के साथ-साथ चांदी के भाव में भी सोमवार को गिरावट दर्ज की गई. देश में चांदी का भाव 1,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है. एक सप्ताह में चांदी की कीमत में 21,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वैश्विक बाजार में चांदी का हाजिर भाव 53.81 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर है.

विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों पर न केवल घरेलू, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के रुझान और वैश्विक आर्थिक नीतियों का भी असर पड़ता है. निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार की स्थिति और वैश्विक संकेतों को ध्यान में रखकर ही निवेश करें.

