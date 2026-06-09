सोना-चांदी खरीदने वालों की चमकी किस्मत! औंधे मुंह गिरे भाव, चेक करें अपने शहर का नया रेट
वैश्विक दबाव के कारण आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे दिल्ली-मुंबई सहित कई शहरों में भाव घट गए हैं.
Published : June 9, 2026 at 1:29 PM IST
हैदराबाद: भारतीय सर्राफा बाजार और वायदा बाजार (MCX) में आज यानी 9 जून 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. अमेरिका से आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक संकेतों के बीच आज दोनों कीमती धातुओं के भाव धड़ाम हो गए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) और MCX के आंकड़ों के अनुसार, आज बाजार खुलते ही निवेशकों को झटका लगा है.
MCX पर सोना-चांदी बेहद सस्ते
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज शुरुआती कारोबार में ही बिकवाली का भारी दबाव देखा गया
सोना 5 अगस्त डिलीवरी पिछले सत्र में ₹1,55,594 प्रति 10 ग्राम पर बंद होने के बाद, आज यह ₹1,54,177 पर खुला. शुरुआती कारोबार के दौरान यह ₹2,464 की भारी गिरावट के साथ ₹1,52,712 तक नीचे चला गया. सुबह 11:15 बजे तक यह 1.38% की गिरावट के साथ ₹1,53,445 पर ट्रेड कर रहा था. चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है और यह ₹8,900 तक सस्ती हो गई है. देश में चांदी का औसत भाव: ₹2,45,960 प्रति किलोग्राम है.
देश के बड़े शहरों में आज का खुदरा भाव
वायदा बाजार के साथ-साथ आपके नजदीकी बाजारों में भी कीमतों में बदलाव हुआ है. आज पूरे देश में खुदरा चांदी का औसत भाव 2,45,960 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास चल रहा है. वहीं, अलग-अलग शहरों में 10 ग्राम सोने के खुदरा दाम कुछ इस प्रकार हैं.
कच्चे तेल में तेजी और अमेरिकी दरों का दबाव
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे दो मुख्य वैश्विक कारण हैं
कच्चे तेल में उछाल: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है. इससे वैश्विक स्तर पर महंगाई के लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बने रहने का अनुमान है.
अमेरिकी आर्थिक आंकड़े: अमेरिका में हाल ही में जारी हुए आर्थिक आंकड़े उम्मीद से काफी बेहतर रहे हैं. इसके कारण फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीदें कम हो गई हैं, और दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहने की आशंका है. इसी वजह से डॉलर मजबूत हुआ है और सोने पर दबाव बढ़ा है.
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