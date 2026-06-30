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Gold-Silver Price: धड़ाम से गिरे सोने के दाम, चांदी भी हुई सस्ती; जानिए आज आपके शहर में क्या चल रहा है रेट!

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और निवेशकों की सतर्कता के कारण घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों पर लगातार बिकवाली का भारी दबाव देखा गया. पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती को टालने के संकेतों ने सराफा बाजार के सेंटिमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया है. निवेशक किसी भी बड़े जोखिम से बचने के लिए फिलहाल सुरक्षित निवेश से दूरी बना रहे हैं, जिससे कीमती धातुओं में मुनाफावसूली हावी हो गई है. भारतीय कमोडिटी बाजार, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह से ही दोनों कीमती धातुओं में सुस्ती दर्ज की गई. अगस्त डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स सुबह के सत्र में करीब 11:50 बजे 1.37 प्रतिशत या 1,952 रुपये की भारी गिरावट के साथ ₹1,40,450 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे लो पर आ गया. हालांकि, दोपहर के कारोबार में इसमें मामूली सुधार देखा गया. आखिरी गिनती के समय यह पीली धातु करीब 1 प्रतिशत यानी 1,278 रुपये टूटकर ₹1,41,124 पर ट्रेड कर रही थी. इससे पहले आज का इंट्राडे हाई ₹1,41,501 प्रति 10 ग्राम रहा. आपके मुख्य शहरों में आज सोने के दाम

देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में टैक्स (जैसे GST) और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर होता है. आज सुबह 11:00 बजे इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के आधार पर जारी किए गए आपके शहरों के ताजा भाव इस प्रकार हैं: