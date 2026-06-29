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Gold-Silver Price: औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, ज्वैलरी खरीदने से पहले नोट करें अपने शहर के भाव

वैश्विक दबाव से आज सोना ₹1,44,000 के नीचे फिसला और चांदी ₹2,20,560 पर आई, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है.

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सांकेतिक फोटो (pti)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 11:49 AM IST

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नई दिल्ली: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है. वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. घरेलू वायदा बाजार (MCX) में जहां सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम 1.44 लाख रुपये के स्तर से नीचे आ गई हैं, वहीं चांदी भी टूटकर कारोबार कर रही है.

देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में टैक्स (जैसे GST) और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर होता है. आज सुबह 11:00 बजे इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के आधार पर जारी किए गए आपके शहरों के ताजा भाव इस प्रकार हैं:

आपके मुख्य शहरों में आज सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

चांदी की कीमतों में भी आई गिरावट
सोने के साथ-साथ चांदी की चमक भी आज कम हुई है. आज बाजार में शुद्ध चांदी की कीमत ₹2,20,560 प्रति किलोग्राम पर आ गई है. वायदा बाजार में भी सुबह शुरुआती बढ़त के बाद बिकवाली का दबाव देखा गया, जिससे चांदी लगातार नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है.

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)

क्यों कम हो रहे हैं सोने-चांदी के दाम?
बाजार के जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है. जब डॉलर मजबूत होता है, तो विदेशों में सोने की मांग कम हो जाती है. इसके अलावा, अमेरिका के केंद्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व) द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रखने की आशंका से निवेशक सोने में नया पैसा लगाने से बच रहे हैं. हालांकि, मध्य पूर्व (अमेरिका और ईरान) में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव की वजह से कीमतों को थोड़ा सहारा भी मिल रहा है, जिससे बड़ी गिरावट नहीं आ रही है.

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने के लिए घरेलू बाजार में ₹1,43,000 का स्तर एक बेहद महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम कर रहा है. यदि आने वाले दिनों में वैश्विक बिकवाली और बढ़ती है और सोना इस स्तर को तोड़कर नीचे बंद होता है, तो बाजार में घबराहट की बिकवाली शुरू हो सकती है, जो कीमतों को सीधे ₹1,40,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर तक खींच सकती है. वहीं दूसरी ओर, ऊपर की तरफ सोने को ₹1,45,000 से लेकर ₹1,45,500 के स्तर पर भारी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, जब तक यह स्तर पार नहीं होता, बाजार में बड़ी तेजी की उम्मीद कम है।

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