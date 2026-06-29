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Gold-Silver Price: औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, ज्वैलरी खरीदने से पहले नोट करें अपने शहर के भाव

सांकेतिक फोटो ( pti )

नई दिल्ली: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है. वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. घरेलू वायदा बाजार (MCX) में जहां सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम 1.44 लाख रुपये के स्तर से नीचे आ गई हैं, वहीं चांदी भी टूटकर कारोबार कर रही है. देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में टैक्स (जैसे GST) और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर होता है. आज सुबह 11:00 बजे इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के आधार पर जारी किए गए आपके शहरों के ताजा भाव इस प्रकार हैं: आपके मुख्य शहरों में आज सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) चांदी की कीमतों में भी आई गिरावट

सोने के साथ-साथ चांदी की चमक भी आज कम हुई है. आज बाजार में शुद्ध चांदी की कीमत ₹2,20,560 प्रति किलोग्राम पर आ गई है. वायदा बाजार में भी सुबह शुरुआती बढ़त के बाद बिकवाली का दबाव देखा गया, जिससे चांदी लगातार नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है.