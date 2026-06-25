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आम जनता के लिए बड़ी खबर! आज सोना-चांदी खरीदने में जेब होगी ढीली या मिली राहत? देखिए अपने शहर का ताजा रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताओं और वैश्विक इक्विटी बाजारों में मंदी के बीच आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त अस्थिरता देखी गई. बाजार ने सुबह के सत्र में भारी गिरावट दर्ज की, जिसके बाद निचले स्तरों पर मजबूत लिवाली आने से कीमतों में तेज सुधार देखने को मिला. MCX वायदा बाजार में दिखा जोरदार एक्शन

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त वायदा का सोना सुबह ₹598 की गिरावट के साथ ₹1,40,672 प्रति 10 ग्राम पर खुला. बिकवाली के दबाव में यह ₹1,40,543 के निचले स्तर तक फिसल गया. हालांकि, दोपहर होते-होते खरीदारों की वापसी से सोना निचले स्तरों से करीब ₹1,400 सुधरकर ₹1,41,989 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया. चांदी की कीमतों में भी रही भारी उठापटक

चांदी के जुलाई वायदा कारोबार में भी आज ऐसा ही उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. चांदी का भाव ₹2,10,308 पर कमजोर खुलने के बाद ₹2,10,043 प्रति किलोग्राम के निचले स्तर तक चला गया. इसके बाद शॉर्ट-कवरिंग के चलते इसमें ₹5,900 से अधिक की रिकवरी आई और यह ₹2,15,950 के इंट्राडे उच्च स्तर को छू गया.