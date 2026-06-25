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आम जनता के लिए बड़ी खबर! आज सोना-चांदी खरीदने में जेब होगी ढीली या मिली राहत? देखिए अपने शहर का ताजा रेट

फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताओं और डॉलर की मजबूती से आज घरेलू और वैश्विक सर्राफा बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव रहा.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 1:36 PM IST

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मुंबई: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताओं और वैश्विक इक्विटी बाजारों में मंदी के बीच आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त अस्थिरता देखी गई. बाजार ने सुबह के सत्र में भारी गिरावट दर्ज की, जिसके बाद निचले स्तरों पर मजबूत लिवाली आने से कीमतों में तेज सुधार देखने को मिला.

MCX वायदा बाजार में दिखा जोरदार एक्शन
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त वायदा का सोना सुबह ₹598 की गिरावट के साथ ₹1,40,672 प्रति 10 ग्राम पर खुला. बिकवाली के दबाव में यह ₹1,40,543 के निचले स्तर तक फिसल गया. हालांकि, दोपहर होते-होते खरीदारों की वापसी से सोना निचले स्तरों से करीब ₹1,400 सुधरकर ₹1,41,989 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया.

चांदी की कीमतों में भी रही भारी उठापटक
चांदी के जुलाई वायदा कारोबार में भी आज ऐसा ही उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. चांदी का भाव ₹2,10,308 पर कमजोर खुलने के बाद ₹2,10,043 प्रति किलोग्राम के निचले स्तर तक चला गया. इसके बाद शॉर्ट-कवरिंग के चलते इसमें ₹5,900 से अधिक की रिकवरी आई और यह ₹2,15,950 के इंट्राडे उच्च स्तर को छू गया.

देश के प्रमुख शहरों में आज के खुदरा भाव
हाजिर बाजारों में आज विभिन्न शहरों के बीच कीमतों में मामूली अंतर देखा गया. शहरों के अनुसार सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम) देश भर के अलग-अलग शहरों में स्थानीय टैक्स और मांग के कारण सोने के रेट्स में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा 25 जून 2026 की सुबह जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

क्यों बनी हुई है बाजार में यह अस्थिरता?
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर के एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने और फेडरल रिजर्व द्वारा आगामी सितंबर में ब्याज दरें बढ़ाने की आशंकाओं से कीमती धातुओं पर दबाव है. इसके अलावा, अमेरिकी टेक शेयरों में आई भारी गिरावट के चलते बड़े फंड मैनेजरों को अपने नुकसान की भरपाई के लिए सोने-चांदी को बेचना पड़ा. हालांकि, कच्चे तेल (ब्रेंट क्रूड) के गिरकर $72 प्रति बैरल पर आने से वैश्विक महंगाई की चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं, जिससे निवेशकों की नजरें अब अमेरिकी मुद्रास्फीति के नए आंकड़ों पर टिकी हैं

यह भी पढ़ें- कच्चे तेल में गिरावट से उछला शेयर बाजार, सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर खुला

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