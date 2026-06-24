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सोने-चांदी के दाम धड़ाम! रिकॉर्ड हाई से सीधे नीचे फिसलीं कीमतें, फटाफट चेक करें अपने शहर का नया रेट

हैदराबाद: अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज आपके लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर है. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण भारतीय सर्राफा बाजार में आज तहलका मच गया है. बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी की कीमतों में करीब 2 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों और निवेशकों के बीच खलबली मच गई है.

MCX पर औंधे मुंह गिरी कीमतें

कारोबार की शुरुआत होते ही वायदा बाजार में बिकवाली का भारी दबाव देखा गया. MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना आज ₹1,528 की गिरावट के साथ ₹1,45,000 प्रति 10 ग्राम पर खुला. दोपहर तक यह ₹1,45,216 पर ट्रेड कर रहा था. लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि आज इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान सोने ने ₹1,44,114 का निचला स्तर छू लिया. यानी पिछले बंद भाव से सोना सीधे ₹2,415 तक टूट गया.

दूसरी ओर, चांदी के खरीदारों की तो जैसे लॉटरी लग गई है. जुलाई वायदा की चांदी आज ₹3,255 की कमजोरी के साथ ₹2,22,579 प्रति किलोग्राम पर खुली. देखते ही देखते बिकवाली इतनी बढ़ी कि चांदी का भाव 1.84 फीसदी यानी ₹4,176 तक क्रैश होकर ₹2,21,658 के निचले स्तर पर आ गया.