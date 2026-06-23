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सोना-चांदी खरीदने वालों की खुली किस्मत! अचानक औंधे मुंह गिरे दाम, देखें आज का नया रेट

हैदराबाद: अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले कमजोर संकेतों और अमेरिकी डॉलर में आई रिकॉर्ड तेजी के कारण आज घरेलू वायदा तथा हाजिर बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. शुरुआती कारोबार में ही बिकवाली के भारी दबाव के चलते सोना करीब ₹1,400 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹6,150 प्रति किलोग्राम से अधिक टूट गई. इस बड़ी गिरावट से सर्राफा बाजार के निवेशकों और आभूषण निर्माताओं के बीच हलचल तेज हो गई है.

सोने के हाजिर और वायदा भाव में नरमी

घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुद्धता के आधार पर सोने की कीमतों में व्यापक सुधार देखा गया, देश के प्रमुख बाजारों में आज शुद्ध सोने का भाव ₹1,46,750 से ₹1,47,980 प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है. महानगरों में दिल्ली और कोलकाता जैसे केंद्रों पर कीमतें निचले स्तर पर देखी गईं. आभूषण निर्माण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले 22 कैरेट सोने की दरें प्रति 10 ग्राम ₹1,34,000 से ₹1,35,650 के बीच टिकी हुई हैं.

सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)

चांदी बाजार में भारी बिकवाली, 2.8% का क्रैश

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सिल्वर फ्यूचर्स में कमोडिटी ट्रेडर्स ने आक्रामक रूप से लॉन्ग पोजीशंस काटीं. चांदी का वायदा अनुबंध 2.8% की बड़ी गिरावट के साथ ₹2,27,735 से ₹2,28,200 प्रति किलोग्राम के दायरे में आ गया. हालांकि, देश के प्रमुख हाजिर बाजारों (जैसे दिल्ली और चेन्नई) में स्थानीय करों और लॉजिस्टिक्स लागत के कारण चांदी अभी भी ₹2,45,000 से ₹2,55,000 प्रति किलोग्राम के उच्च स्तर पर खुदरा बिक रही है.