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सोना-चांदी खरीदने वालों की खुली लॉटरी! फेड के एक फैसले से औंधे मुंह गिरी कीमतें, चेक करें आज का भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: वैश्विक और घरेलू सर्राफा बाजार में आज कीमती धातुओं की कीमतों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख और मजबूत होते डॉलर इंडेक्स के दबाव में भारतीय बाजारों में सोने और चांदी के भाव धड़ाम हो गए हैं. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बाजार में चौतरफा बिकवाली के कारण आज सोने की कीमतों में 2.97% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सोना टूटकर 1,49,309 रुपये के स्तर पर रहा. वहीं, चांदी के बाजार में इससे भी बड़ी गिरावट देखी गई. चांदी की कीमतें 5.65% की भारी कमजोरी के साथ 2,37,572 रुपये के स्तर पर आ गईं. अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर स्थिर तो रखा है, लेकिन भविष्य के लिए सख्त संकेत दिए हैं. फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) के लगभग आधे सदस्यों का मानना है कि वर्ष 2026 तक कम से कम एक बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है. फेड के इस फैसले के बाद डॉलर में आई मजबूती ने गैर-ब्याज वाली संपत्तियों जैसे सोने और चांदी पर गहरा दबाव बनाया है. सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)