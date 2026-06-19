सोना-चांदी खरीदने वालों की खुली लॉटरी! फेड के एक फैसले से औंधे मुंह गिरी कीमतें, चेक करें आज का भाव
फेडरल रिजर्व के सख्त रुख और मजबूत डॉलर से सोना-चांदी धड़ाम; IBJA अनुसार सोना ₹1,49,309 और चांदी टूटकर ₹2,37,572 पर बंद हुई.
Published : June 19, 2026 at 3:33 PM IST
हैदराबाद: वैश्विक और घरेलू सर्राफा बाजार में आज कीमती धातुओं की कीमतों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख और मजबूत होते डॉलर इंडेक्स के दबाव में भारतीय बाजारों में सोने और चांदी के भाव धड़ाम हो गए हैं. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बाजार में चौतरफा बिकवाली के कारण आज सोने की कीमतों में 2.97% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सोना टूटकर 1,49,309 रुपये के स्तर पर रहा. वहीं, चांदी के बाजार में इससे भी बड़ी गिरावट देखी गई. चांदी की कीमतें 5.65% की भारी कमजोरी के साथ 2,37,572 रुपये के स्तर पर आ गईं.
अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर स्थिर तो रखा है, लेकिन भविष्य के लिए सख्त संकेत दिए हैं. फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) के लगभग आधे सदस्यों का मानना है कि वर्ष 2026 तक कम से कम एक बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है. फेड के इस फैसले के बाद डॉलर में आई मजबूती ने गैर-ब्याज वाली संपत्तियों जैसे सोने और चांदी पर गहरा दबाव बनाया है.
प्रमुख महानगरों में आज के ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)
शहरों के अनुसार सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)देश भर के अलग-अलग शहरों में स्थानीय टैक्स और मांग के कारण सोने के रेट्स में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है:
चांदी का ताजा हाल:आज देश के मुख्य खुदरा बाजारों में शुद्ध चांदी का भाव ₹2,29,280 प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रहा है. फेड के फैसले के बाद पूरे कीमती धातु कॉम्प्लेक्स (Precious Metals Complex) में आई कमजोरी के चलते चांदी के निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है.
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि डॉलर की मजबूती और ऊंचे ब्याज दरों के अनुमान से आने वाले दिनों में कीमतों में थोड़ा और उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है. आम खरीदारों और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे आभूषणों की खरीदारी करते समय मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी (GST) को अलग से जोड़कर अंतिम कीमत की गणना करें.
यह भी पढ़ें- Reliance AGM Update: रिलायंस जियो का महा-IPO, 27 करोड़ शेयर जारी करेगी कंपनी; मुकेश अंबानी ने की बड़ी घोषणाएं