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Gold-Silver Price Today: आज सोना-चांदी हुआ सस्ता या महंगा? खरीदारी करने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर हो रहे आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के बीच आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में महत्वपूर्ण हलचल देखी जा रही है. आज यानी 18 जून 2026 को सुबह 11:00 बजे के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के दामों में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. चांदी की कीमतों में गिरावट

आज भारतीय बाजार में चांदी की कीमत 2,46,430 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है. निवेशकों द्वारा अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के आगामी मौद्रिक नीति फैसलों को लेकर बरती जा रही सावधानी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव कम होने के कारण चांदी के दामों पर दबाव देखा जा रहा है. शहरों के अनुसार सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)देश भर के अलग-अलग शहरों में स्थानीय टैक्स और मांग के कारण सोने के रेट्स में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है: सोने चांदी के भाव (ETV Bharat) हैदराबाद और चेन्नई में सबसे महंगा सोना: दक्षिण भारत के शहरों में आज सोने की चमक सबसे ज्यादा है. हैदराबाद में 24 कैरेट सोना 1,52,640 रुपये और 22 कैरेट (ज्वेलरी ग्रेड) सोना 1,39,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है. वहीं, चेन्नई में 24 कैरेट का दाम 1,52,780 रुपये है.