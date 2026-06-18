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Gold-Silver Price Today: आज सोना-चांदी हुआ सस्ता या महंगा? खरीदारी करने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव

अमेरिका-ईरान शांति समझौते और फेडरल रिजर्व के फैसलों के बीच आज देश में चांदी ₹2,46,430 प्रति किलो और सोना करीब ₹1,52,500 पर रहा.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 1:35 PM IST

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नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर हो रहे आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के बीच आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में महत्वपूर्ण हलचल देखी जा रही है. आज यानी 18 जून 2026 को सुबह 11:00 बजे के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के दामों में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है.

चांदी की कीमतों में गिरावट
आज भारतीय बाजार में चांदी की कीमत 2,46,430 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है. निवेशकों द्वारा अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के आगामी मौद्रिक नीति फैसलों को लेकर बरती जा रही सावधानी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव कम होने के कारण चांदी के दामों पर दबाव देखा जा रहा है.

शहरों के अनुसार सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)देश भर के अलग-अलग शहरों में स्थानीय टैक्स और मांग के कारण सोने के रेट्स में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है:

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)

हैदराबाद और चेन्नई में सबसे महंगा सोना: दक्षिण भारत के शहरों में आज सोने की चमक सबसे ज्यादा है. हैदराबाद में 24 कैरेट सोना 1,52,640 रुपये और 22 कैरेट (ज्वेलरी ग्रेड) सोना 1,39,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है. वहीं, चेन्नई में 24 कैरेट का दाम 1,52,780 रुपये है.

केरल (तिरुवनंतपुरम): यहां 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर है.

मुंबई और दिल्ली: देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,52,340 रुपये पर बिक रहा है. वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कोलकाता में सोने के दाम सबसे कम यानी 1,52,130 रुपये प्रति 10 gram दर्ज किए गए हैं.

बाजार में उतार-चढ़ाव की मुख्य वजह
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक अंतरिम शांति समझौते के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों में राहत मिली है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोबारा पूरी तरह खुलने की उम्मीद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं. तेल के दाम घटने से दुनिया भर में महंगाई का खतरा कम हुआ है, जिससे निवेशकों का ध्यान सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने से थोड़ा हटा है.

हालांकि, अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आ रहे मिले-जुले आंकड़ों और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की धीमी रफ्तार की उम्मीदों के कारण सोने को निचले स्तर पर लगातार सपोर्ट भी मिल रहा है, जिससे कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखी जा रही है.

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