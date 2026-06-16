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सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर: तीन दिनों की तेजी के बाद अचानक गिरे दाम, चेक करें अपने शहर का ताजा भाव

नई दिल्ली: वैश्विक भू-राजनीतिक मोर्चे पर आ रहे बदलावों के बीच घरेलू वायदा और हाजिर बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जारी लगातार तीन दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक शांति समझौते को लेकर आई खबरों के बाद निवेशकों ने सतर्कता का रुख अपनाया है. भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीदों के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में कीमती धातुओं के प्रति आकर्षण में थोड़ी कमी आई है, जिससे वैश्विक और घरेलू स्तर पर मुनाफावसूली देखने को मिल रही है.

वायदा बाजार का हाल

घरेलू वायदा बाजार में जुलाई 2026 की डिलीवरी वाली चांदी की कीमतों में करीब 0.5% यानी 1,457 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद यह 2,50,001 रुपये के स्तर पर बंद हुई. इसी तरह, अगस्त 2026 की डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में भी हल्की नरमी देखी गई और यह 1,52,842 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर टिका रहा.

हाजिर बाजार और क्षेत्रीय कीमतें

वायदा बाजार की इस सुस्ती का सीधा असर देश के विभिन्न राज्यों और शहरों के खुदरा बाजारों पर भी दिखाई दिया. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में स्थानीय करों और मेकिंग चार्ज के कारण खुदरा कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिला. आज देश के प्रमुख शहरों में भाव इस प्रकार दर्ज किए गए.

दक्षिण भारत के राज्यों में आज भी कीमतें तुलनात्मक रूप से सबसे ऊपर बनी हुई हैं. केरल के तिरुवनंतपुरम में आज सोने की दरें देश में सबसे उच्चतम स्तर पर रहीं, जहां 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,280 रुपये और 22 कैरेट का भाव 1,40,507 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. चेन्नई दूसरे स्थान पर रहा, जहां 24 कैरेट सोने के लिए ग्राहकों को 1,53,260 रुपये और 22 कैरेट के लिए 1,40,488 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं.