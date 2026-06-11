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खरीदने का सही मौका? आज अचानक गिर गए सोने के दाम, चेक करें 22K और 24K की नई कीमतें

नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वित्तीय बाजारों में मची उथल-पुथल के बीच आज घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ की गई हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद मध्य पूर्व में संकट गहरा गया है. इसके चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसने वैश्विक मुद्रास्फीति (महंगाई) को और बढ़ा दिया है. इस संकटपूर्ण माहौल के बीच निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने से कमोडिटी बाजारों पर चौतरफा बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है.

वायदा बाजार (MCX) में बड़ी गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत जोरदार गिरावट के साथ हुई. कल के कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त दर्ज करने वाली चांदी आज औंधे मुंह गिर गई. जुलाई 2026 की डिलीवरी वाली चांदी का वायदा भाव 5,012 रुपये (लगभग 2%) की भारी गिरावट के साथ 2,30,492 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. वहीं, अगस्त 2026 की डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में भी 1,573 रुपये (लगभग 1%) की बड़ी कटौती देखी गई, जिससे यह टूटकर 1,46,444 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया.

प्रमुख शहरों में आज के खुदरा भाव (प्रति 10 ग्राम)

वायदा बाजार में आई इस मंदी का सीधा असर देश के विभिन्न राज्यों के खुदरा बाजारों पर भी पड़ा है. bullions.co.in से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, आज देश के मुख्य शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम इस प्रकार दर्ज किए गए:

सोने चांदी के भाव (Etv Bharat)

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में शुद्ध सोना (24K) 1,46,970 रुपये और आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाला सोना (22K) 1,34,723 रुपये पर आ गया.