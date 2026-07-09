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सोना-चांदी धड़ाम! आज अचानक सस्ते हुए रेट्स, देखें अपने शहर का ताजा भाव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई की नई चिंताओं के बीच आज भारतीय सर्राफा बाजार में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) और प्रमुख बाजार स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, आज घरेलू बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. जहाँ एक ओर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 5% से अधिक का तेज उछाल आया, वहीं दूसरी ओर गैर-ब्याज वाले सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी से निवेशकों ने दूरी बनाई. चांदी में 3.21% की बड़ी गिरावट, सोना भी 1.16% टूटा

आज के कारोबारी सत्र में चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई. चांदी वायदा और हाजिर भाव 3.21% की भारी कटौती के साथ 2,23,437 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुए. वहीं दूसरी ओर, सोने की कीमतों पर भी चौतरफा दबाव रहा. सोना 1.16% की गिरावट के साथ 1,43,711 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि कच्चे तेल में आई अचानक तेजी से वैश्विक स्तर पर लंबे समय तक उच्च ब्याज दरें बने रहने की आशंका बढ़ गई है, जिसने सोने की चमक को कुछ कम कर दिया है. सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)