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सोना-चांदी धड़ाम! आज अचानक सस्ते हुए रेट्स, देखें अपने शहर का ताजा भाव

सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई, जिससे ग्राहकों को बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी राहत मिली.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 3:26 PM IST

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हैदराबाद: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई की नई चिंताओं के बीच आज भारतीय सर्राफा बाजार में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) और प्रमुख बाजार स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, आज घरेलू बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. जहाँ एक ओर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 5% से अधिक का तेज उछाल आया, वहीं दूसरी ओर गैर-ब्याज वाले सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी से निवेशकों ने दूरी बनाई.

चांदी में 3.21% की बड़ी गिरावट, सोना भी 1.16% टूटा
आज के कारोबारी सत्र में चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई. चांदी वायदा और हाजिर भाव 3.21% की भारी कटौती के साथ 2,23,437 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुए. वहीं दूसरी ओर, सोने की कीमतों पर भी चौतरफा दबाव रहा. सोना 1.16% की गिरावट के साथ 1,43,711 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि कच्चे तेल में आई अचानक तेजी से वैश्विक स्तर पर लंबे समय तक उच्च ब्याज दरें बने रहने की आशंका बढ़ गई है, जिसने सोने की चमक को कुछ कम कर दिया है.

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सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)

डोनाल्ड ट्रंप के बयान और ईरान संकट से भड़का बाजार
सर्राफा बाजार में आई इस बड़ी हलचल के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान है, जिसने वैश्विक राजनीति में फिर से बारूद भर दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ हुआ अंतरिम शांति समझौता अब पूरी तरह से "खत्म" हो चुका है. इस घोषणा के तुरंत बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की खबरें आईं, जो हाल ही में अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमलों और ईरान के तेल बिक्री लाइसेंस को रद्द करने के विरोध में की गई कार्रवाई थी. इन हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 5% से ज्यादा उछल गईं, जिससे दुनिया भर के बाजारों में महंगाई बढ़ने का डर सताने लगा है.

आज महानगरों में सोने और चांदी के ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)
IBJA और क्षेत्रीय बुलेटिन के अनुसार, भारत के प्रमुख शहरों में आज (09 जुलाई, सुबह 10:52 बजे) सोने के खुदरा भाव इस प्रकार दर्ज किए गए:

इसके साथ ही देश भर में शुद्ध चांदी (999 फाइन) का औसत भाव ₹2,22,500 प्रति किलोग्राम के आसपास देखा गया. विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि मिडिल ईस्ट में यह तनाव और गहराता है, तो आने वाले दिनों में बाजार में और अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

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