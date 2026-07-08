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सोने-चांदी की कीमतों में अचानक बड़ा उलटफेर; धड़ाम से गिरे दाम, चेक करें आपके शहर के आज के ताज़ा रेट्स!

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच कच्चे तेल में उछाल से निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे आज सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 3:22 PM IST

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हैदराबाद: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बावजूद आज देश के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों पर हमले और उसके बाद अमेरिकी सेना के जवाबी हवाई हमलों से भू-राजनीतिक तनाव चरम पर है. इस कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल 3% से ज्यादा उछलकर $76 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है. कच्चे तेल में आई इस भारी तेजी और मजबूत होते डॉलर की वजह से निवेशकों ने सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने-चांदी से अपनी पूंजी निकालकर कच्चे तेल और कैश में लगाना शुरू कर दिया है, जिससे दोनों कीमती धातुओं पर बिकवाली का भारी दबाव है.

देश के प्रमुख शहरों में आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)
इण्डिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आज देश के बड़े शहरों में 24 कैरट और 22 कैरट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार हैं:

सोने चांदी के भाव
सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)

चांदी का भाव: IBJA के आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में आज चांदी की खुदरा कीमत में भारी नरमी देखी गई और यह ₹2,29,340 प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है. कृपया अपनी खरीदारी से पहले स्थानीय स्तर पर कीमतों की सटीकता के लिए अपने पास मौजूद भौतिक बिल या रसीद से मिलान अवश्य कर लें.

वायदा बाजार और ग्लोबल मार्केट की स्थिति
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी आज सोने और चांदी के वायदा अनुबंधों में भारी मंदी का माहौल रहा

  • एमसीएक्स सोना: अगस्त 5 का अनुबंध आज सुबह ₹1,45,200 पर खुला और कुछ ही देर में 0.27% टूटकर ₹1,45,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. कारोबार के दौरान इसने ₹1,44,750 का निचला स्तर भी छुआ.
  • एमसीएक्स चांदी: सितंबर 4 वायदा की चांदी शुरुआती सत्र में ही 0.83% की गिरावट के साथ ₹2,28,925 प्रति किलोग्राम के इंट्राडे लो पर आ गई.
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार: कॉमेक्स (COMEX) पर वैश्विक सोना 0.43% की गिरावट के साथ $4,139 प्रति औंस और चांदी 0.54% कमजोर होकर $61 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है.

कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तकनीकी चार्ट पर सोना लगातार चौथे दिन घाटे में है और अपने 20, 50 और 100-अवधि के मुख्य एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) से नीचे आ चुका है. बाजार में ओपन इंटरेस्ट (OI) बढ़ने के साथ कीमतों का गिरना 'शॉर्ट बिल्ड-अप' को दर्शाता है. विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि चांदी ₹2.23 लाख प्रति किलोग्राम के अपने मजबूत सपोर्ट स्तर को तोड़ती है, तो आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में और भी तेज गिरावट देखने को मिल सकती है.

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