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सोने-चांदी की कीमतों में अचानक बड़ा उलटफेर; धड़ाम से गिरे दाम, चेक करें आपके शहर के आज के ताज़ा रेट्स!

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बावजूद आज देश के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों पर हमले और उसके बाद अमेरिकी सेना के जवाबी हवाई हमलों से भू-राजनीतिक तनाव चरम पर है. इस कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल 3% से ज्यादा उछलकर $76 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है. कच्चे तेल में आई इस भारी तेजी और मजबूत होते डॉलर की वजह से निवेशकों ने सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने-चांदी से अपनी पूंजी निकालकर कच्चे तेल और कैश में लगाना शुरू कर दिया है, जिससे दोनों कीमती धातुओं पर बिकवाली का भारी दबाव है. देश के प्रमुख शहरों में आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)

इण्डिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आज देश के बड़े शहरों में 24 कैरट और 22 कैरट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार हैं: सोने चांदी के भाव (ETV Bharat)